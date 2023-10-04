Як повідомляють італійські ЗМІ, автобус пробив шлагбаум і впав, пролетівши близько 15 метрів, біля залізничних колій у районі Местре, який з'єднується з Венецією мостом.

За деякими даними, при падінні автобус, який нібито працював на метано-дизельному паливі, зачепив лінії електропередач і спалахнув.

Пожежа швидко поширилася, деякі люди згоріли живцем.

В салоні автобуса знаходилися туристи, серед яких у тому числі були німці і українці.

На даний момент відомо, що жертвою катастрофи стала щонайменше 21 людина. За даними видань Repubblica та Ansa, серед загиблих п’ятеро українців.

Ще майже двадцятеро людей отримали травми, серед яких є важкі.

Місцеві ЗМІ уточнюють, що серед важкопоранених також є українці - 4-річна дівчинка та 50-річна жінка.

Коментуючи трагедію, мер Венеції Луїджі Бруньяро заявив, що це "велика трагедія".

"Апокаліптична сцена, немає слів", — написав він у соцмережі X.

Зазначається, що кількість жертв може зрости.

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