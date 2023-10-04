Російські загарбники не зупиняються ні перед чим, аби перетворити життя українців на пекло.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА, близько опівночі ворог завдав удару по смт Борова Ізюмського району.

Попередньо, удару було завдано керованою авіабомбою.

«Зафіксовано влучання в центрі селища, пошкодження зазнали 2-поверховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості», - розповіли в ОДА про наслідки атаки.

Легкі поранення отримала жінка 83 років, госпіталізація не знадобилася.

Також повідомляється, що протягом доби росіяни обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Внаслідок атак у селі Козача Лопань Харківського району пошкоджено 5 приватних житлових будинків. У с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю школи. У с. Івашки пошкоджено будівлю інкубатора та спиртзаводу. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Одноробівка пошкоджено 7 приватних будинків.

Додамо, що від нових атак страждала і Запорізька область – ворог вів вогонь по 22 містах і селах області, за добу зафіксовано 122 удари.

Окупанти, зокрема, вгатили 4 авіаційними бомбами по Оріхову й Новодарівці.

Раніше в Мережі з’явилися кадри, як тепер виглядає багатостраждальний Оріхів, який окупанти продовжують знищувати.

Останні новини України:

Віталій Кім терміново попередив про небезпеку, під загрозою опинилися не тільки мешканці Миколаївщини.

В якому році може закінчитись війна в Україні.

Крім того, нагадаємо про трагічну звістку з фронту - загинув відомий українець.