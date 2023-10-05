Росіяни зтирають з лиця землі мальовниче українське місто, в якому мешкали і були щасливі тисяччі українців.

Сьогодні Берислав кожного дня здригається від обстрілів і авіаударів, пише Politeka.net.

Як повідомили в Херсонській ОДА, ворог сьогодні вдень наніс пʼять авіаударів в районі міста Берислав.

Наслідки страшні - внаслідок обстрілу з ворожої авіації зруйновано споруди лікарні та станцію швидкої допомоги.

На опублікованих кадрах можна побачити, що лікарня зруйнована вщент. Від будівлі залишилися тільки руїни.

"Вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини “екстренки”.

Постраждали двоє медпрацівників. У водія “швидкої” – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію.

Додамо, раніше повідомлялось, що вночі під вогнем опинилося Інженерне Херсонської області. Внаслідок влучань пошкоджено господарчі споруди.

Близько 7:30 з півдесятка «прильотів» зафіксовано по Золотій Балці. Руйнувань зазнали нежитлові та допоміжні споруди.

В той самий час окупанти вдарили й по Кізомису, через що знищили оселю.

На щастя, через ці обстріли постраждалих немає.

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