Перший український автобус з'явився на базі шасі американської вантажівки White. Цей інноваційний автомобіль, досягаючи швидкості 30 км/год, міг перевозити до 14 пасажирів.

Менш відомий факт: український автопром стоїть на порозі святкування свого сторіччя. Коріння цього явища сягає корінням на початок 1920-х років, коли в нашій країні було налагоджено виробництво автобусів.

Зародження автобусного виробництва в Україні можна віднести до Поділля. 1922 року у Вінниці, Кам'янці-Подільському та Проскурові (нині Хмельницький) відкрилися майстерні з ремонту вантажних автомобілів, що діяли з часів Першої світової війни.

Хоча планувалося відкрити на Поділля автобусний маршрут, невдовзі з'ясувалося, що в районі не вистачає необхідного рухомого складу. В результаті було ухвалено рішення збудувати в Кам'янці-Подільському унікальний автобус на шасі американської вантажівки White.

Примітно, що інженери завершили розробку моделі лише за чотири місяці. Перший український автобус під назвою Кам'янецький мотор зійшов з конвеєра восени 1923 року.

Маючи 14 сидінь, що нагадують сучасні мікроавтобуси, він вміщував 12 пасажирів у салоні та ще двох поруч із водієм. Двигун потужністю 30 л. забезпечував максимальну швидкість 30 км/год.

Ці українські автобуси пройшли маршрутом від Кам'янця-Подільського до Проскурова та Вінниці. Подорож тривалістю дев'ять годин включала двогодинну технічну зупинку для обслуговування обладнання та відпочинку водія. Хоча точна кількість випущених автобусів залишається невідомою, вони були виготовлені в обмеженій кількості.

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