Ігор Львович Райнін - екс-губернатор Харківщини, колишній начальник Адміністрації Президента, якого підозрюють у лобіюванні власного бізнесу.

Біографія

Райнін Ігор Львович народився 6 серпня 1973 року в Харкові. Раніше очолював АП України, а також займав посаду начальника Харківської облдержадміністрації.

Сім'я

Одружений, виховує сина. Дружина займається підприємницькою діяльністю.

Освіта

Перше вищу освіту отримав у Харківському авіаційному інституті, де вивчився на інженера-механіка літальних апаратів. Пізніше став студентом Української академії держуправління при Президентові України у Харкові. В 2003 році отримав ступінь кандидата наук з держуправління.

Кар'єра

На початку свого трудового шляху і до 2001 року працював менеджером на різних комерційних підприємствах Харкова і області.

З березня 2001-го влаштувався в Харківську ОДА, де протягом року координував програму "Харківська ініціатива" та інші проекти головного управління економіки. У квітні 2002-го став заступником начальника цього управління, пропрацювавши на посаді близько 8 років.

У 2010 році з квітня по липень очолював національний науковий центр Інститут метрології в Харкові.

Після цього протягом 4 років займався комерційною діяльністю, працюючи заступником директора в компанії "Синтофлекс".

У квітні 2014-го повернувся на держслужбу, ставши першим заступником губернатора Харківської області. У листопаді того ж року отримав посаду заступника глави Адміністрації Президента, а вже через рік сам очолив Харківську ОДА.

Крім цього був депутатом облради. Займався питаннями соціально-економічного розвитку області, міжрегіональним і міжнародним співробітництвом.

У серпні 2016-го призначений Петром Порошенком главою Адміністрації Президента. Звільнений з цієї посади тим же Порошенко в 2019 році з приходом до влади Володимира Зеленського.

Компромат

Лобіювання інтересів свого бізнесу

Після того, як Ігор Райнін отримав посаду губернатора Харківської області, ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що компанія "Турбоатом", яка виробляє гідравлічні і парові турбіни, а також має стратегічне значення для регіону, почала робити закупівлі в пов'язаної з родичами голови ОДА компанії, при тому за завищеними цінами.

Як повідомили журналісти, компанія "Навчально-науковий виробничий центр "Охорона праці", яка належить батькові і дружині Ігоря Райніна, під час губернаторства останнього "у 2015 – 2016 роках здійснювала ряд непрозорих поставок на великі держпідприємства міста".

Підприємство "Турбоатом" в той період "закупило у ТОВ "ННВЦ "Охорона праці" за трьома договорами товарів на 654 тисяч гривень". Як підрахували аналітики, ціни на деякі товари були значно вище цін у відкритих джерелах". Те ж стосується "Харківобленерго", яка придбала "товарів на 200 тисяч грн., при цьому ціна за одиницю товару взагалі не оприлюднювалася".

В 2016 році, згідно з даними сайту публічних фінансів "Е-data", ТОВ "ННВЦ "Охорона праці" одержало від різних державних і комунальних підприємств та установ Харківщини 207 тис. грн.

З'ясувалося, що гендиректором і одним із засновників підприємства "Охорона праці" в той час був батько Ігоря - Лев Райнін. До того ж, один час серед співзасновників компанії значився сам губернатор. Працювали на підприємстві також мама чиновника і Юлія Світлична.

Земля в подарунок

У лютому 2017 року Харківським антикорупційним центром було оприлюднено рішення Харківської міськради про те, що ЖБК "Синтобуд" може абсолютно безкоштовно забрати під будівництво земельну ділянку в місті площею 1,5 гектара.

Журналісти з'ясували, що "Синтобуд" має пряме відношення до Ігоря Райніну, адже в списку засновників компанії є бізнесмени з його оточення. А в 2014 році і сам чиновник працював на підприємстві.

Серед прізвищ назвали Олега Базарненко, Валерія Куценко, Денис Остапенко, Віталія Яцюка. Ось що про них відомо:

"Олег Базарненко займає посаду директора ТОВ "Стиролтекс", а Денис Остапенко - керівника ТОВ "Компанія "Трейд-Пласт". Серед засновників обох цих фірм Андрій Крючков і Станіслав Скрипай. Ці ж особи є засновниками компанії "Синтофлекс", де до березня 2014 року працював нинішній глава Адміністрації президента Ігор Райнін".



Крім того, Андрій Крючков значився засновником компанії "Дорніт", коли там працювала голова Харківської ОДА Юлія Світлична. Він же був радником Ігоря Райніна, коли останній був губернатором Харківської області.



Після того, як скандальне рішення набуло розголосу, компанія відмовилася від такого щедрого "подарунка" від міської влади.

Розкішне життя підлітка

Колишній голова ОДА завжди говорив, що його сім'я живе небагато, підтверджуючи свої слова в офіційних деклараціях про доходи. Однак його синові така скромність ні до чого.

За інформацією з соцмереж Анатолій Райнін ні в чому собі не відмовляє: курить кальян, носить брендові речі, відпочиває за кордоном, про що свідчать багато фото, зроблені на новий айфон.

До того ж, єдиний син Харківського губернатора вказав у Фейсбуці місцем навчання Вищий інститут управління. Цікаво, що дане навчальний заклад знаходиться в Москві. При цьому ходили чутки, що хлопець нібито вступив у Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Однак, його імені не знайшлося ні серед абітурієнтів, ні серед тих, хто вже вступив. Та й у соцмережі він нічого не написав про український вуз.

Службовий роман

Новопризначений губернатор Харківської області залишив своїм заступником молоду чиновницю Юлію Світличну, яка працювала на цій посаді його попередника, і навіть дав їй більше привілеїв.

Такий хід Ігоря Райніна пов'язують з тим, що нібито у молодих колег вже давно зав'язався роман. Кажуть, заступником голови Харківської ОДА Юлія Світлична стала ще при Ігорі Балуті завдяки "дружньому проханню" пана Райніна, який, за інформацією журналістів, є її коханцем.

Як повідомляють представники ЗМІ та близькі до оточення чиновників особи, стосунки Ігоря Райніна і Юлії Світличної вже давно переросли у щось більше, ніж просто ділові або навіть дружні. Хоча вони намагалися приховувати свою інтимну зв'язок, інформація про це через час стала відома колегам, а потім і громадськості.

Влітку 2015-го Ігор Райнін потрапив у гучний скандал разом з Юлією Світличної. У мережу злили листування зі зламаної електронної пошти екс-губернатора.

"Було там і листування інтимного характеру глави зі своїм заступником Світличної". Сам Ігор Райнін заявив про злам пошти та фальсифікації листів.

Але в відношенні Юлії Олександрівни є й інші факти, що підтверджують її зв'язок з Ігорем Райніним. Зокрема, гендиректором ННВЦ «Охорона праці», який став першим місцем її роботи, був батько екс-губернатора – Лев Райнін. Сам чиновник в свій час теж керував цим підприємством.

Раптова зміна партії

ЗМІ повідомляють, що в 2019 році "Ігор Райнін, глава Адміністрації Президента часів Петра Порошенка, виявився членом проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» і очолив її харківський осередок".

Один з керівників ОПЗЖ, Юрій Бойко, представив політика в Харкові і пояснив, що Райнін "співпрацював з цією політичною силою давно, але раніше цього не можна було говорити".

Декларація

За даними декларації за 2013 рік, Ігор Райнін на посаді заступника глави Адміністрації Президента України запрацював 13 650 гривень. Ще 123 800 гривень він отримав в якості відсотків і дивідендів, а також зберігав 10 000 гривень на банківському рахунку. З майна чиновник задекларував лише дві невеликі квартири.

звітної декларації за січень-травень 2019 року перед своїм звільненням Райнін вказав ті ж дві квартири у Харкові, оренду готельного номера в Києві, зарплату в Адміністрації Президента у розмірі майже 360 000 гривень і суттєві заощадження в гривні і валюті.

А це 68 500 гривень на банківському рахунку, а також 25 000 гривень, 40 000 доларів і 20 000 євро готівкою. Ще він отримав стипендію у розмірі понад 22 000 гривень за звання почесного громадянина Харківської області.

Дружина чиновника за звітний період заробила 60 000 гривень, а також зберігала готівкою 70 000 гривень і 12 000 доларів.

Цікаво, що за час перебування Ігоря Райніна на держслужбі компанія його сім'ї виграла десятки державних тендерів на сотні тисяч гривень.