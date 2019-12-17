Игорь Львович Райнин - экс-губернатор Харьковщины, бывший начальник Администрации Президента, которого подозревают в лоббировании своего бизнеса.

Биография

Райнин Игорь Львович родился 6 августа 1973 года в Харькове. Ранее возглавлял АП Украины, а также занимал должность начальника Харьковской облгосадминистрации.

Семья

Женат, воспитывает сына. Супруга занимается предпринимательской деятельностью.

Образование

Первое высшее образование получил в Харьковском авиационном институте, где выучился на инженера-механика летательных аппаратов. Позже стал студентом Украинской академии госуправления при Президенте Украины в Харькове. В 2003 году получил степень кандидата наук по госуправлению.

Карьера

В начале своего трудового пути и до 2001 года работал менеджером на различных коммерческих предприятиях Харькова и области.

С марта 2001-го устроился в Харьковскую ОГА, где на протяжении года координировал программу "Харьковская инициатива" и другие проекты главного управления экономики. В апреле 2002-го стал заместителем начальника данного управления, проработав на должности около 8 лет.

В 2010 году с апреля по июль возглавлял национальный научный центр Институт метрологии в Харькове.

После этого на протяжении 4 лет занимался коммерческой деятельностью, работая заместителем директора в компании "Синтофлекс".

В апреле 2014-го вернулся на госслужбу, став первым заместителем губернатора Харьковской области. В ноябре того же года получил должность замглавы Администрации Президента, а уже через год сам возглавил Харьковскую ОГА.

Помимо этого был депутатом облсовета. Занимался вопросам социально-экономического развития области, межрегиональным и международным сотрудничеством.

В августе 2016-го назначен Петром Порошенко главой Администрации Президента. Уволен с этой должности тем же Порошенко в 2019 году с приходом ко власти Владимира Зеленского.

Компромат

Лоббирование интересов своего бизнеса

После того, как Игорь Райнин получил должность губернатора Харьковской области, СМИ обнародовали информацию о том, что компания "Турбоатом", которая производит гидравлические и паровые турбины, а также имеет стратегическое значение для региона, начала делать закупки у связанной с родственниками главы ОГА компании, при том по завышенным ценам.

Как сообщили журналисты, компания "Учебно-научный производственный центр "Охрана труда", которая принадлежит отцу и супруге Игоря Райнина, во время губернаторства последнего "в 2015 – 2016 годах осуществляло ряд непрозрачных поставок на крупные госпредприятия города".

Предприятие "Турбоатом" в тот период "закупило у ООО "УНПЦ "Охрана труда" по трем договорам товаров на 654 тысяч гривен". Как подсчитали аналитики, "цены на некоторые товары были значительно выше цен в открытых источниках". То же касается "Харьковоблэнерго", которая приобрела "товаров на 200 тысяч грн., при этом цена за единицу товара вообще не обнародовалась".

В 2016 году, согласно данным сайта публичных финансов "Е-data", ООО "УНПЦ "Охрана труда" получило от различных государственных и коммунальных предприятий и учреждений Харьковщины 207 тыс. грн.

Выяснилось, что гендиректором и одним из основателей предприятия "Охрана труда" в то время был отец Игоря - Лев Райнин. К тому же, одно время среди соучредителей компании числился сам губернатор. Работали на предприятии также мама чиновника и Юлия Светличная.

Земля в подарок

В феврале 2017 года Харьковским антикоррупционным центром было обнародовано решение Харьковского горсовета о том, что ЖСК "Синтобуд" может совершенно бесплатно забрать под строительство земельный участок в городе площадью 1,5 гектара.

Журналисты выяснили, что "Синтобуд" имеет прямое отношение к Игорю Райнину, ведь в списке учредителей компании есть бизнесмены из его окружения. А в 2014 году и сам чиновник работал на предприятии.

Среди фамилий назвали Олега Базарненко, Валерия Куценко, Дениса Остапенко, Виталия Яцюка. Вот что о них известно:

"Олег Базарненко занимает должность директора ООО "Стиролтекс", а Денис Остапенко - руководителя ООО "Компания "Трейд-Пласт". Среди основателей обеих этих фирм Андрей Крючков и Станислав Скрипай. Эти же лица являются учредителями компании "Синтофлекс", где до марта 2014 года работал нынешний глава Администрации президента Игорь Райнин".



Кроме того, Андрей Крючков значился учредителем компании "Дорнит", когда там работала глава Харьковской ОГА Юлия Светличная. Он же был советником Игоря Райнина, когда последний был губернатором Харьковской области.



После того, как скандальное решение приобрело огласку, компания отказалась от столь щедрого "подарка" от городских властей.

Роскошная жизнь подростка

Бывший глава ОГА всегда говорил, что его семья живет небогато, подтверждая свои слова в официальных декларациях о доходах. Однако его сыну такая скромность ни к чему.

По информации из соцсетей Анатолий Райнин ни в чем себе не отказывает: курит кальян, носит брендовые вещи, отдыхает за границей, о чем свидетельствуют многие фото, сделанные на новый айфон.

К тому же, единственный сын Харьковского губернатора указал в Фейсбуке местом учебы Высший институт управления. Интересно, что данное учебное заведение находится в Москве. При этом ходили слухи, что парень якобы поступил в Харьковский национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Однако, его имени не нашлось ни среди абитуриентов, ни среди тех, кто уже поступил. Да и в соцсети он ничего не написал про украинский вуз.

Служебный роман

Новоназначенный губернатор Харьковской области оставил своим заместителем молодую чиновницу Юлию Светличную, которая работала на этой же должности у его предшественника, и даже дал ей больше привилегий.

Такой ход Игоря Райнина связывают с тем, что якобы у молодых коллег уже давно завязался роман. Говорят, заместителем главы Харьковской ОГА Юлия Светличная стала еще при Игоре Балуте благодаря "дружеской просьбе" господина Райнина, который, по информации журналистов, является ее любовником.

Как сообщают представители СМИ и близкие к окружению чиновников лица, отношения Игоря Райнина и Юлии Светличной уже давно переросли в нечто большее, чем просто деловые или даже дружеские. Хотя они пытались скрывать свою интимную связь, информация об этом через время стала известна коллегам, а затем и общественности.

Летом 2015-го Игорь Райнин попал в громкий скандал вместе с Юлией Светличной. В сеть слили переписку со взломанной электронной почты экс-губернатора.

"Была там и переписка интимного характера главы со своим заместителем Светличной". Сам Игорь Райнин заявил о взломе почты и фальсификации писем.

Но в отношении Юлии Александровны есть и другие факты, подтверждающие ее связь с Игорем Райниным. В частности, гендиректором УНПЦ «Охрана труда», ставшим первым местом ее работы, был отец экс-губернатора – Лев Райнин. Сам чиновник в свое время тоже руководил этим предприятием.

Внезапная смена партии

СМИ сообщают, что в 2019 году "Игорь Райнин, глава Администрации Президента времен Петра Порошенко, оказался членом пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и возглавил ее харьковскую ячейку".

Один из руководителей ОПЗЖ, Юрий Бойко, представил политика в Харькове и объяснил, что Райнин "сотрудничал с этой политической силой давно, но раньше этого нельзя было говорить".

Декларация

По данным декларации за 2013 год, Игорь Райнин на должности замглавы Администрации Президента Украины заработал 13 650 гривен. Еще 123 800 гривен он получил в качестве процентов и дивидендов, а также хранил 10 000 гривен на банковском счете. Из имущества чиновник задекларировал только две небольших квартиры.

В отчетной декларации за январь-май 2019 года перед своим увольнением Райнин указал те же две квартиры в Харькове, аренду гостиничного номера в Киеве, зарплату в Администрации Президента в размере почти 360 000 гривен и существенные сбережения в гривне и валюте.

А это 68 500 гривен на банковском счете, а также 25 000 гривен, 40 000 долларов и 20 000 евро наличными. Еще он получил стипендию в размере более 22 000 гривен за звание почетного гражданина Харьковской области.

Жена чиновника за отчетный период заработала 60 000 гривен, а также хранила наличными 70 000 гривен и 12 000 долларов.

Примечательно, что за время пребывания Игоря Райнина на госслужбе компания его семьи выиграла десятки государственных тендеров на сотни тысяч гривен.