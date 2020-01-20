Президент РФ Володимир Путін зараз розглядає різні варіанти, щоб зберегти свою владу

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив український журналіст Євген Кисельов для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Є такий американський політолог, колишній радник президента США Джорджа Буша Томас Грем. Якщо мені не зраджує пам'ять він ще працював в американському посольстві в Москві, був у Раді національної безпеки. Він безумовно прекрасний знавець сучасної Росії, саме він справедливо зауважив: "Путін зараз створює альтернативи подальшого політичного існування", - зазначив журналіст, посилаючись на слова Томаса Грема.

Крім того, Євген Кисельов вказав на посаду, яку може отримати глава РФ Володимир Путін після 2024 року, коли його президентський термін підійде до кінця.

"Тобто це може бути Глава Державної ради інституцій, які зараз в Конституції РФ не прописані, але в подальшому можуть бути прописані всі його функції і порядок обрання голови. Цілком ймовірно, що є інший варіант. Зараз Путін дав зрозуміти, що у президента РФ влади стане менше, а в парламенту і уряду більше. Ось наскільки більше доведеться тільки дізнатися", - розповів журналіст.

За словами Кисельова, уряд РФ може стати більш автономним і менш залежним від президента Росії. Але в той же час зараз, президент затверджує склад уряду. Тобто прем'єр приходить до президента РФ зі списком кандидатів на міністерські посади, але, по суті, все вирішує Путін.

"Теоретично, я можу передбачити такий варіант, що Путіну в подальшому може підійти посада прем'єра. Якщо тільки в його задумах немає: перетворення уряду на технічний орган, який буде займатися лише економічними і соціальними питаннями, не політичними", - вважає Кисельов.

В Британії в часи Другої світової було два Кабміну: "військовий" і "широкий". Кисельов переконаний, що в РФ теж може з'явитися два Кабміна.

"Я допускаю, що в Росії може з'явиться два уряди. Умовно кажучи міністри закордонних справ, міністри економіки та фінансів і плюс силовики будуть виведені в особливу структуру, яка буде підкорятися Держраді", - резюмував Кисельов.

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