Скандал навколо прослуховування кабінету прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а також подальшого "театру" з відставкою не вщухає. Українці задумалися, а чи на своєму місці Гончарук

Про те, у скільки голова Кабміну обходиться народу, висловив свою думку економічний експерт Юрій Атаманюк спеціально для Politeka on-line.

Після піднятого галасу на тлі заяв Гончарука про відставку, а потім рішення все ж залишитися, щоб боротися з корупцією, спливла інформація про зарплати чиновників. Президент України Володимир Зеленський зажадав від Гончарука розібратися: звідки такі цифри, космічні премії і так далі.

На думку Атаманюка, "це ненормально", що гарант вказує на проблему прем'єру, значить, останній її не бачить.

"Це ненормально, що президент говорить Гончаруку, чим той повинен займатися - що, Гончарук сам це не розуміє? Вони ж усвідомлено приймають рішення Кабінетом міністрів про ось такі запрплати... Взагалі прем'єр-міністр не орієнтується, що робити, як, чому... не обговорюється питання на нараді в Кабміні, як стрімко швидко підняти зарплати і за рахунок чого. Що нам вартий уряд Гончарука? Він нам не вартий його зарплати, а того мінуса, що він генерує. У минулому році це коштувало мінус 120 мільярдів".

Зокрема, Атаманюк повідомив, що вже на початку цього року в мінус йдуть митниця і податкова. Особливо жорстко експерт розкритикував діяльність голови Митної служби України Максима Нефьодова. Те, що він перекидає "стрілки" на курс гривні, Атаманюк називає грою, адже правда стає очевидною, якщо подивитися на середні днівні надходження митних платежів (це те, що в день приходить від розмитнення).

"Січень - очікування по митниці - мінус 8 мільярдів, очікування податкової - мінус 8 мільярдів. Візьмемо митницю: ми бачимо, порівняно з минулим роком - у січні просіли, в лютому велике зростання в 300 млн порівняно з січнем, і перекрили той маленький недобір в 10 мільйонів, потім березень - зростання, квітень - зростання, травень - зростання, червень - зростання, липень - зростання... У серпні Нефьодов став на посаду, і от з серпня в середньому мінус 200 мільйонів в день він генерирував... Так що Нефьодов коштує державі Україна 200 мільйонів в день".

Нагадаємо, Юрій Атаманюк розкрив фатальну помилку Гончарука.

Як повідомляла Politeka, Юрій Атаманюк розкрив підступ обіцянок Мілованова