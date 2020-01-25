Ніколи не буде у президента такого високого рейтингу

Президент Володимир Зеленський допустив епічну помилку в розмові з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком

Про це український телеведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський заявив в ефірі Politeka Online (Щоб подивитися відео, то проскрольте вниз).

Мова йде про 10-хвилинну зустріч, під час якої Володимир Зеленський дав главі Кабміну Олексію Гончаруку "другий шанс".

Як зазначив Андрій Пальчевський, в скандалі з прослуховуванням Володимир Зеленський допустив епічну помилку, але вона не "вб'є" його.

"16 січня 2020 року - день, коли Зеленський втратив свій рейтинг назавжди. Він ніколи не буде 72% або 62%, це вже будуть натягнуті цифри... Зійшлися погано зірки.. Ось вони для нього добре зійшлися і була довіра. А наш народ - треба було виконати кілька обіцянок. Посадки? Немає. Економіка? Адже тільки завдяки піраміді ОВДП... Володимир Зеленський посилив ситуацію, залишивши Гончарука на місці", - пояснив телеведучий свою точку зору.

Він також пояснив, що справа не в тому, що Олексій Гончарук якось образив Володимира Зеленського. На думку Пальчевського, український президент - справжній султан.

"Ні в кого в Європі немає такої влади, як у Зеленського. Суди твої, парламент - твій, а що не твоє? Економіка - твоя", - підкреслив телеведучий і додав, що Олексій Гончарук є людиною президента.

Підсумовуючи, Андрій Пальчевський заявив, що історія з Оманом також негативно позначилася на рейтингу глави держави Володимира Зеленського.

"Він же не винен, він вилетів вчасно. Але люди дізналися, що був в Омані. Дізналися не від прес-служби, поїхали непідготовленими. І з'ясувалося, що одночасно глава СБУ був у Швейцарії, керівник ОПУ закордоном. Взагалі нікого не було. І далі він приїхав досить швидко. Але було вже пізно... І ніхто не буде пам'ятати... Буде так: Мальдіви - Порошенка, Оман - Зеленського", - резюмував Пальчевський в ефірі.

Раніше ми розповідали про те, що Андрій Пальчевський вказав на один важливий момент щодо особи президента Володимира Зеленського.

За його словами, Володимир Зеленський перший з президентів України, який зізнався, що в його жилах також тече єврейська кров.

"Тому що попередній президент, як ви пам'ятаєте, про який ходили чутки такі завзяті, взагалі цієї теми не торкався. Не торкався її ні Ющенко, ні Кучма, ні Кравчук. До речі Кравчук, як і Кравець – це прізвища нічим не гірше, ніж Зеленський. І розумієте, президент з одного боку зробив такий дуже сміливий крок. Каже: «Я – єврей, і нічого страшного, і мене обрали українці". Бачите. Чому Я радий? Тому, що ніякого вродженого антисемітизму...", - додав Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський голосно висловився про заяву Зеленського про антисемітизм.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський дав пораду Зеленському, як вчинити з ринком землі.

Також Politeka писала, що Пальчевський жорстко висловився про відставку Гончарука і пройшовся по його Кабміну.