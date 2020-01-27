Президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка

Таку думку в інтерв'ю Politeka Online висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)



За його словами, зміни до Конституції це не план Росії, а "вихід з окопів".

"Фактично вони скасовують ту структуру влади, яка була і розв'язують собі руки. Коли Сталін готувався до війни він робив те ж саме. Путін вийшов з окопів, він готується до ривка. Всі погодяться на умови Росії і тоді виповниться блакитна мрія - Ялта -2", - вважає експерт.



По його словам на це розраховує не тільки Путін.

"До зовнішнього протистояння готуватися Китай - країна, яка довгий час не може перебувати без зовнішнього ворога. І всі інші країни теж", - уклав він.



Раніше директор Гарвардського українського наукового інституту Сергій Плохій заявив, що «Російський світ» на сході України – це не просто спецоперація ФСБ, за цим поняттям стоять століття пропаганди.

За його словами, «російський світ» – це не стільки політтехнологія, як свого роду національний проект, який так ніколи і не став чимось на зразок держави. Це проект «великої російської нації», і про нього писав ще історик Олексій Міллер по відношенню до XIX століття. Мова про Валуевском циркулярі, запрещавшем друк книг українською мовою та інше.

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