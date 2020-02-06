Те, що відбувається у Верховній Раді навколо питання про прийняття закону про ринок землі, інакше, як політичним цирком не назвеш

Таку думку в ефірі Politeka-online озвучив політолог Володимир Фесенко. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

За його словами, в цій ситуації важливо розділяти дві сторони: глядача і тих, хто безпосередньо пов'язаний з ринком землі, тобто фермерів і потенційних інвесторів.

Для перших головне – форма, і те, що зараз відбувається під куполом Верховної Ради, – шикарна телевізійна картинка з «кулачними боями і мавпячими стрибками».

«Для телебачення краще і не придумаєш: є що показувати, є що обговорювати, і це залишиться у відеоархівах історії», – пояснив гість студії.

Що ж стосується іншої сторони, то для них головне – зміст і конкретні норми, за якими їм доведеться працювати.

«Я зустрічався з представником однієї великої закордонної інвестиційної компанії, вони уважно стежать за тим, що відбувається, вони знають позицію МВФ, а МВФ у нас – один з головних двигунів реформ, в тому числі і земельної. От вони кажуть: для нас важливо, щоб реформа була ухвалена. Нюанси – це вже справа інша. Ми пристосуємося», – підкреслив Фесенко.

Тому, припускає він, драма земельної реформи буде як раз в цьому, оскільки, схоже, президентська команда не бажає затягувати процес. Питання тільки в тому, чи вдасться завершити його і чи вистачить на фініші необхідної кількості голосів.

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