Те, що відбувається у Верховній Раді навколо питання про прийняття закону про ринок землі, інакше, як політичним цирком не назвеш
Таку думку в ефірі Politeka-online озвучив політолог Володимир Фесенко. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.
За його словами, в цій ситуації важливо розділяти дві сторони: глядача і тих, хто безпосередньо пов'язаний з ринком землі, тобто фермерів і потенційних інвесторів.
Для перших головне – форма, і те, що зараз відбувається під куполом Верховної Ради, – шикарна телевізійна картинка з «кулачними боями і мавпячими стрибками».
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«Для телебачення краще і не придумаєш: є що показувати, є що обговорювати, і це залишиться у відеоархівах історії», – пояснив гість студії.
Що ж стосується іншої сторони, то для них головне – зміст і конкретні норми, за якими їм доведеться працювати.
«Я зустрічався з представником однієї великої закордонної інвестиційної компанії, вони уважно стежать за тим, що відбувається, вони знають позицію МВФ, а МВФ у нас – один з головних двигунів реформ, в тому числі і земельної. От вони кажуть: для нас важливо, щоб реформа була ухвалена. Нюанси – це вже справа інша. Ми пристосуємося», – підкреслив Фесенко.
Тому, припускає він, драма земельної реформи буде як раз в цьому, оскільки, схоже, президентська команда не бажає затягувати процес. Питання тільки в тому, чи вдасться завершити його і чи вистачить на фініші необхідної кількості голосів.
Раніше ми писали про те, що під будинком президента Володимира Зеленського зібралися мітингувальники проти продажу української землі. Громадяни вимагають від президента провести референдум з цього питання.
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