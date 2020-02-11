Відставка глави Офісу президента Андрія Богдана буде знаковим етапом для Володимира Зеленського, який почав міняти команду, яка привела його до влади

Про це в інтерв'ю Politeka On-line розповів політолог Юрій Романенко (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Які відчуття можуть бути від того, що в закладі поміняли ліжка? Так і тут. Ми поміняли одну людину на іншу. Думаю, це буде знаковий етап для Зеленського. У сенсі, що він починає змінювати ту команду, яка привела його до влади. А Богдан був драйвером його перемоги. Це ні для кого не секрет. Саме в такому ключі - це знакова річ», - зазначив він.

У той же час Романенко впевнений, що Богдан не буде ставати в опозицію до Зеленського.

«Він не піде в опозицію. Багато чуток щодо того, що він може піти в Кабмін. Але мені здається, що цього не буде. А причиною цього є те, що він пішов не дуже красиво. Є така інформація - Зеленський фактично змусив його піти. Це була конфліктна ситуація для Богдана. Зрозуміло, що він не хотів цього, не маючи золотого парашуту», - підкреслив він.

Експерт стверджує, що у Богдана було досить багато промахів. І сам він є конфліктною людиною, що зараз «не на руку» Зеленському.

«У Богдана було досить багато промахів. Насамперед - комунікаційний. Плюс він сам по собі конфліктний. А президенту потрібно грати більш збалансовану гру. І Єрмак для цього підходить більше, ніж Богдан. Настав час балансів. Якщо порівнювати з часами Богдана, і порівняти з тим, що буде при Ермаке, то це буде суттєва різниця. Єрмак - це людина, який буде вибудовувати баланс», - уточнив він.

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