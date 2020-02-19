Складається дивна ситуація на сьогоднішній день у сфері митниці та податкової: держава втрачає більше, ніж в той період, коли "боротьба з корупцією" ще не почалася

Нардеп від "Слуги народу" Андрій Холодов прокоментував ситуацію, звідки такі величезні цифри недоїмки в бюджет з митниці (у січні - мінус 8 млрд гривень) в ефірі Politeka online. Зокрема він розповів про результати нещодавньої наради з головами митниці, податкової, а також заступником міністра фінансів.

"За січень недовиконання плану - 7,9 мільярдів гривень. Члени нашого комітету (комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, - прим.ред) постійно проводять контрольну функцію податкового і митного органу. Тиждень тому ми запрошували пана Максима Нефьодова (голова Державної митної служби, - прим.ред), Сергія Верланова (голова Державної податкової служби, - прим. ред), був присутній заступник міністра фінансів, і ми намагалися відповісти собі, чому таке відбувається. В кінцевому підсумку, Нефьодов запропонував план, і сказав приблизно так, що "ми правильно проводимо роботу - всього лише зовнішні чинники дозволили такий величезний недобір".

За словами Холодова, для нього заява Нефьодова стала "новиною", як і для інших членів комітету, адже вони з числа колишніх підприємців і добре розбираються в питанні.

"Основна проблема - в тих людях, які в підпорядкуванні Нефьодова і виконують свою роботу неякісно. Завжди є проблема в людях, - зазначив Холодов. - На сьогоднішній день не виходить підібрати якісних начальників митниці, в центральному апараті є величезні претензії до людей... Можливо, це якийсь метод, коли приводять своїх... Поки що ми бачимо - проблема рівно в персоналі".

Нардеп спрогнозував кардинальні зміни, якщо недобір буде зростати. А по його інформації, в лютому очікується приблизно ті ж "мінус 8 мільярдів", що і в січні.

"Якщо протягом березня нічого не зміниться (тобто пройде перший квартал та цифри будуть такі ж) і буде недобір без серйозних обґрунтувань, то треба робити кардинальні зміни. Я розумію, що Офіс президента теж дуже схвильований, постійно вникають в ці проблеми, і ми, як члени цього комітету, з наступного тижня починаємо готувати законопроект, який дозволить мінімізувати людський фактор. Це буде частково законопроект, який працює і в Європі (де аналітика, розвідка дозволяють давати результати, а не запрошувати і питати, а чому це не працює)", - повідомив нардеп.

Нагадаємо, нардеп Холодів розніс Нефедова за катастрофу на митниці.

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