Юрій Атаманюк, експерт з економічних питань, розповів про те, в якій катастрофічній ситуації опинилася Україна, і чим це загрожує в подальшому

Таку заяву він зробив у студії Politeka Online. (Щоб переглянути відео – проскрольте вниз)

«Є об'єктивна ситуація… Ми на першому місці в світі за рівнем природного скорочення населення. Ми на першому місці в Європі за рівнем смертності, зокрема дитячої. Ми на першому місці в Європі по злиднях і темпах зубожіння населення. Ми на першому місці в Європі по СНІДу і на другому місці в світі по туберкульозу. От ідуть колосальні тенденції, які ведуть нас просто до деградації, деградації суспільства в цілому, деградації як країни», - заявив експерт.

Атаманюк також розповів, до чого може призвести нинішнє падіння економіки України.

«При такому темпі не розвитку, а, на жаль, падіння економіки… Економіка вона ж є основою політологічних процесів, тому що якщо народ щось не влаштовує, він починає це вимагати. Так при такому зубожінні, при такій життя нижче рівня людської гідності завжди починають підніматися ліві партії ліві сили а-ля комуністи, соціалісти, які кажуть: «Грабуй награбоване, забирай…». Тобто ті, які борються не проти того, щоб були бідні, а ті, які борються проти багатих. Видавлюють багатих – стають ще біднішими, тому що нікому не інвестувати, ні будувати, ні розвивати», - підкреслив він.

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