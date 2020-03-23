В Україні введуть режим надзвичайного стану



Таку думку в інтерв'ю Politeka Online висловив політолог Володимир Фесенко. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



Він упевнений, що влада не обійдеться обмеженнями, які діють на сьогодні.



"Швидше за все введуть (Надзвичайний стан - ред.). Судячи з різної інформації, в оточенні президента Зеленського є як прихильники такої ідеї, так і противники. Тому найбільш вірогідний сценарій, у Верховній раді спробують затвердити закон або затвердити рішення РНБО", - упевнений він.



Політолог наголосив, що надзвичайний стан буде вводити в обмеженому форматі не повністю.

"Швидше за все, його будуть вводити по регіонах, там де буде особлива потреба. Відповідний закон приймуть, але хочу заспокоїти, ПП буде вводитися як це було в кінці 2018 року - не в повному обсязі.", - заявив він і додав, що політичних обмежень не буде.

Також політолог упевнений, що ефективність тих обмежень, які вводяться недостатньо.



Нагадаємо, що наразі в семи областях України і в Києві ввели надзвичайну ситуацію через коронавіруса. А саме надзвичайна ситуація діє вже в наступних областях: Житомирська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Донецької, Черкаської, Тернопільської, Київщині та в місті Київ.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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