Українська влада не зробила жодних кроків, щоб зупинити поширення коронавіруса в Україні

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив політичний експерт Михайло Чаплига для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте сторінку до кінця).

За його словами сидіти вдома на карантині безвилазно не вийде ні в кого з українців, адже продукти рано чи пізно закінчаться, тому потрібно буде сходити за ними в магазин, так і власникам собак необхідно їх вигулювати. Звичайно, не варто забувати про дезинфектори і маски, коли виходиш на прогулянку. А також, експерт нагадав, що краще не ігнорувати дверні ручки, які необхідно протирати щодня.

Крім загальних рекомендацій, політолог прокоментував ефективність заходів, які були зроблені українською владою.

"Дії українського парламенту перед карантином були хаотичними, панічними, та й взагалі вони свідчать про певний розлад системи управління в нашій країні. З цієї паніки деякі умільці намагаються отримати вигоду", - зазначив Чаплига.

До всього іншого, він додав, що заборонити людині виходити на вулицю не зовсім раціонально, адже є ситуації від яких може залежати життя людини.

Також він розкритикував владу України через те, що вони не відправляють на обов'язковий карантин, заробітчан, які можуть мимоволі заразити інших українців.

"У багатьох українців є щоденна зарплата, а не раз в місяць, тому вони сидять вдома втрачаючи гроші, які необхідні їм для виживання. Я зараз говорю про власників ларьків, перукарів та інших професіях. У той же самий час постійно прибуває транспорт з українцями, які приїхали з-закордону. Їх не відправляють в карантин на 14 днів, як це роблять в інших країнах, ні, заробітчани одразу потрапляють в суспільство, де можуть когось заразити. Таким чином, нас просто відкривають для коронавіруса", - звернув увагу Чаплига.

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