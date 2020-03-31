Новий міністр охорони здоров'я зіткнеться з немислимими проблемами, які йому залишили Ілля Ємець і Уляна Супрун

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив аналітик Дмитро Снєгірьов для Politeka on-line. Крім того, він розповів, які завдання стоять перед новим міністром охорони здоров'я і, чому пішов зі свого поста міністра Ємець (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Чому пішов Ємець? Це відбулося на тлі корупційних скандалів про закупівлю медичних засобів. Ємець не зміг побороти ці схеми. Відповідно, перше, що повинен зробити новий міністр охорони здоров'я - це побороти корупційні схеми на яких задіяні дуже великі гроші. Там крутяться цифри в розмірі 30 млрд. Тому зараз керівники МЗС будуть робити все для того, щоб поставити на такі величезні грошові потоки своїх людей", - зазначив Снєгірьов.

За його словами, друге завдання, яке стоїть перед новим міністром - це реформування вітчизняної медицини, яку "угробила пані Супрун".

"Після пані Супрун в спадок практично залишилася випалена земля. Вона підставила під удар будь-якого міністра, який прийде після. Якщо новий міністр зуміє подолати ці наслідки, українці нарешті зітхнуть з полегшенням. Йому дістанеться занедбане господарство, тому перше, що в будь-якому випадку доведеться робити - це непопулярні кроки і наступати на корупційні мозолі. Але для цього йому знадобиться не досвід, а політична воля і сила піти проти корупціонерів", - резюмував експерт.

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