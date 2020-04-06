"Уханьский" вірус набирає обертів в Україні, тому незабаром на українців чекає пік захворювання

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив для Politeka on-line лікар Костянтин Надутий (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Лікар зазначив, що Україна практично наблизилася до того моменту, який можна буде назвати піком захворювання "уханьским" вірусом. Він також припустив, що в нашій країні набагато більше заражених, ніж зазначено в офіційних зведеннях МОЗ.

"За всіма показниками, які озвучує МОЗ, ми наближаємося до піку захворювання, адже з кожним днем з'являється все більше людей хворих на "уханьский" вірус. Вирішальним буде наступний тиждень. У нас дуже раціональний підхід, який стосується діагностики вірусу, тобто лабораторних тестів. Тому кількість інфікованих в Україні набагато більше, ніж говорить статистика", - зазначив лікар Надутий.

За його словами, він дізнався із власних джерел, що буде проведено дослідження в Київській області, яке покаже реальну ситуацію, яка зараз відбувається в Україні через пандемію.

Він також зауважив, що незважаючи на карантин, українці ігнорують правила і наражають на небезпеку себе та оточуючих їх людей.

"Що ж стосується карантину, то можна побачити, що правил і норм українці не завжди дотримуються. Багато хто гуляє без масок, я навіть бачив літніх людей, які гуляють без захисту. Тому зусилля щодо карантину, так і повинно бути. Вірусом багато перехворіють, але карантин допоможе взяти під контроль поширення хвороби", - розповів лікар.

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