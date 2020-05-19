За рік свого президентства Володимир Зеленський зумів розчарувати людей настільки, що вже наздогнав Петра Порошенка

Як повідомляє Politeka, про це розповів ведучий програми «Не добрий вечір» Ігор Лесев (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

«Зеленський зраджує саму ідею справедливого очищення влади. Ту саму ідею, на хвилі якої він рік тому і став президентом. Ось подивіться на цього діяча. Яків Смолій – голова Національного Банку України. Його на цю посаду призначив Порошенко. До цього Смолій був першим заступником у Гонатервої. Підтримував політику своєї шефині. А це і девальвація гривні, і масове закриття банків, і висновок мільярдів в офшори, і створення піраміди ОВДП. Це людина, яка з Гонтарєвою зробила всіх українців біднішими мінімум в три рази. І не поніс за це ніякого покарання», - зазначив він.

При цьому, стверджує Лесев, «Зеленського вже не проти, щоб цей персонаж залишався», оскільки кандидатуру Смолія підтримує МВФ. А президент України показав, що він не схожий на свого телевізійного героя, адже посилає «на» не міжнародні інститути, а власний народ.

«Він же так і говорить нам кожен день. Світ на Донбасі? – Ідіть в ж**у! Україна не колонія МВФ? – Ідіть в ж**у! Олігархи не будуть впливати на політику в країні? – Ідіть в ж**у! Зеленський вже перетворився на мініПорошенка.Такий собі МініМи», - підкреслив він.

У той же час українцям намагаються «замилити очі» непотрібною інформацією, як це робив попередник Зеленського. Це є доказом того, що українці повернулися до того місця, де були рік тому.

«На наших очах відбувається відновлення тієї ж старої системи, проти якої десятки мільйонів людей повстали в минулому році. І це не помилка, і не слабодухість Зеленського. Все набагато гірше. Це – зрада», - уточнив він.

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