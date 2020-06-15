Введення карантину в Україні у зв'язку з китайським вірусом було швидше політичним рішенням, ніж медичним

Таку думку в інтерв'ю Politeka Online висловив економічний експерт Андрій Новак. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

За його словами, за медичними показаннями в країні не було ні найменших підстав вводити такі жорсткі обмеження.

«Згідно з українським законодавством, епідемією, відповідно до кількості населення, яке є в Україні, вважається, коли однією небезпечною хворобою захворіло від 200 тисяч громадян. У нас же на третьому місяці карантину зареєстрованих після тестів хворих на коронавірус лише близько 30 тисяч», – пояснив експерт.

Він підкреслив, що зараз в країні немає підстав для карантину.

«І біда в тому, що це рішення не медичне, а політичне, найгірші наслідки цього рішення – економічні», – підкреслив він.

Владі, яка запевняла, що не введи вона карантин, у нас була б катастрофа і величезна смертність, Новак привів у приклад Швецію. З обмежень там тільки на короткий час закрили університети і заборонили збиратися більше 500 чоловік в одному місці. І зараз кількість зареєстрованих хворих у Швеції при їх рівні тестування і медицини в цілому менше, ніж в Україні.

Що ж стосується обіцяного зростання смертності, то його немає.

«Я спілкувався вже не з одним лікарем українським, задаючи їм запитання, чи зросла загальна смертність за перше півріччя в Україні порівняно з аналогічним періодом минулого чи позаминулого року. Відповідь одна: «Навіть нижча». За винятком ДТП і втрат на фронті», – зазначив гість ефіру.

Він також додав, що обмеження, які діяли в Україні, вводяться лише у випадку, коли в країні оголошено надзвичайний стан. Однак його країні не було, а значить, вся історія з карантином досить непрозора.

Скільки економіці знадобиться часу, щоб повернутися в норму, залежить від того, як довго триватиме карантин.

«Карантин на три місяці – це одні економічні втрати. Карантин, не дай Бог, на 5-6-9 або 12 місяців – це вже зовсім інші економічні втрати і зовсім інший період потрібен для повернення до ситуації передкарантинноъ. Але не можна всі біди в економіці списувати тільки на карантин», – підкреслив економіст.

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