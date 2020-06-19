Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль піде у відставку, як тільки про це попросить президент Володимир Зеленський



Як передає Politeka.net, таку думку озвучив журналіст Олександр Мартиненко в інтерв'ю Politeka online.

За його словами Кабмін Шмигаля не отримав би ніякого імунітету, навіть якби Верховна Рада підтримала їх програму.

"Це тільки ще раз підтвердило, що є проблеми всередині партії "Слуга Народу". Тому зібрати монобільшість для голосування з якогось питання дуже складно. Це ж ваш уряд, ви його сформували, там немає чужих людей", - зазначив журналіст.

Також він назвав умову, при якому Шмигаль буде змушений піти у відставку.

"Уряд буде працювати без програми, але хотілося б знати, чим воно буде займатися. Уявляючи портрет Шмигаля, я з ним зустрічався і розмовляв, я вам скажу: якщо Володимир Олександрович попросить його піти у відставку - він піде", - упевнений журналіст.

Нагадаємо, український парламент не дав Кабміну отримати рік імунітету, відправивши на доопрацювання програму його діяльності.

Таким чином, у народних депутатів залишилися розв'язані руки, щоб звільняти міністрів.

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