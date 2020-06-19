Справи повинні бути безспірними і не трактуватися двояко

Результат суду над п'ятим президентом Петром Порошенком багато в чому вплине на становище нинішнього глави держави Володимира Зеленського

Таку думку в ефірі Politeka Online озвучив політтехнолог Дмитро Раімов. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

За його словами, у разі неправомірного рішення суду виникнуть серйозні наслідки.

«Знаходження Петра Олексійовича у в'язниці недоведене або зі слабкими доказами зіграє величезну негативну гру з чинним президентом. Це буде постійний дестабілізуючий фактор», – підкреслив він.

В іншому випадку у шостого президента з'явиться можливість продемонструвати, що передвиборні обіцянки не були порожніми словами.

«Якщо це (провину Порошенка, – прим. ред) буде доведено і не буде ні в кого суперечок про те, що це все-таки правда, що він порушив закон, то тоді громадяни будуть чекати від президента Зеленського виконання зобов'язання, сказаного на дебатах, що «я ваш вирок»», – зазначив Раімов.

При цьому він виключив маніпуляції з вироком суду в розрахунку на зростання популярності президента серед електорату.

«Потрібно розуміти, що в структурі виборців Зеленського є не просто сліпо люблячі Зеленського, але є люди думаючі, є люди, які оцінюють дії і не виступають за судилище, а хочуть просто правової держави. Так от, щоб притягнути Петра Олексійовича Порошенка, я закликаю зробити так, щоб ці справи були безперечними і ні в якому разі не трактувалися двояко», – підкреслив політтехнолог.

Раніше ми розповідали, що 10 червня п'ятому президентові України вручили підозру у справі про главу Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Його звинувачують у схилянні останнього до перевищення своїх судових обов'язків.

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