Президент України Володимир Зеленський загнав себе в безвихідну ситуацію виконавши вимогу "луцького терориста"

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Руслан Бортник в інтерв'ю Politeka online.

"Я багато думав над рішенням президента і у мене немає однозначної відповіді. Якби я був президентом, то зробив би так само, але якби був його радником - не радив би йому це робити. З точки зору суспільної моралі він вчинив так, як повинен був. Але з точки зору державного будівництва - це провокування таких атак", - вважає експерт.

За його словами, в майбутньому президента чекають проблеми через такий вчинок.

"Президент герой до того часу, поки не станеться, не дай Бог, наступна атака. Як тільки таке трапиться знову, всі скажуть: "Так це ж винен Зеленський". Зеленського в майбутньому чекають величезні ризики", - зазначив політолог.

Крім того він підкреслив, що правоохоронна система в Україні перебуватимуть у жалюгідному стані.

"Я сам викликав поліцію 5 разів, але вона приїхала тільки один раз. У Києві її просто немає і мені страшно, як живуть люди в регіонах", - уклав політолог.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста, який захопив автобус і тримав у заручниках людей. Зеленський записав відео, сказавши ті слова, які зловмисник вимагав.

Пізніше відео з офіційних аккаунтів президента було видалене. Нагадаємо, 21 липня автобус із людьми взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, погрожував підірвати автобус, але в результаті сам здався правоохоронцям.

Нагадаємо, на місці захоплення автобуса в Луцьку прогриміли вибухи: що з заручниками, кадри і подробиці.

Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.

Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.