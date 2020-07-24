Президент України Володимир Зеленський загнав себе в безвихідну ситуацію виконавши вимогу "луцького терориста"
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Руслан Бортник в інтерв'ю Politeka online.
Крім того він підкреслив, що правоохоронна система в Україні перебуватимуть у жалюгідному стані.
Російська Кардашьян подратувала пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів
Лорак у чорному халаті приміряла на себе кращий образ Тіни Кароль: "Пластика не врятувала"
Потрійний перерахунок пенсій в Україні: хто і коли отримає підвищені виплати
НБУ показав українцям нові гроші: як вони виглядають, "присвячені майбутнім ..."
"Я сам викликав поліцію 5 разів, але вона приїхала тільки один раз. У Києві її просто немає і мені страшно, як живуть люди в регіонах", - уклав політолог.
Пізніше відео з офіційних аккаунтів президента було видалене.
Нагадаємо, 21 липня автобус із людьми взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, погрожував підірвати автобус, але в результаті сам здався правоохоронцям.
Нагадаємо, на місці захоплення автобуса в Луцьку прогриміли вибухи: що з заручниками, кадри і подробиці.
Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.
Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.