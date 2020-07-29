Відсутність новин про дружину Президента Олені Зеленської не надає жодних наслідків для української політики

Про це в інтерв'ю Politeka Online нагадав політичний експерт Валентин Гладких.

Експерт нагадав, що Олена Зеленська супроводжувала свого чоловіка під час закордонних візитів, але оскільки подібних візитів не було вже давно, і ми не бачимо Першу леді на екранах телевізорів.

"Це пов'язано з тим, що карантин, пандемія і кількість контактів президента в принципі обмежена. Думаю, що і зараз проводяться переговори в режимі скайп-конференції. Тому це та тема, яку не варто обговорювати: вона ні про що", – заявив Гладких.

Також політолог зазначив, що відсутність або присутність Олени Зеленської ніяк не впливає на те, що відбувається в українському політикумі.

"Може вона втомилася, може, відпочиває... Яке це має політичне значення? Вона не є політичною фігурою взагалі. Сподіваюся, що вона здорова, перебуває в прекрасному настрої. Присутність або відсутність в інформаційному просторі пов'язане з якимись іншими причинами, які не мають ніякого відношення до життя, здоров'ю, подружнім взаєминам. Жодних наслідків для української політики це не має", – додав Валентин Гладких.

Politeka повідомляла, що стан здоров'я першої леді України Олени Зеленської різко змінилося, медики зважилися на відважні дії. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

«Перша леді України Олена Зеленська одужала від вірусної інфекції з Китаю і сьогодні виписалася з лікарні. Вона відчуває себе добре і щаслива знову бути з родиною», — йдеться в повідомленні.

Дружина президента перебувала в стаціонарному відділенні лікарні "Феофанія" в Києві. Відзначається, що медичні працівники лікарні дотримувалися суворого захисного режиму. Вони заходили до першої леді тільки в захисних костюмах. Але це ще не все.

"Медики весь день ходять навколо Зеленської. Вони змушені використовувати памперси, щоб не відлучатися в туалет і не порушувати захист", – заявив джерело в лікарні.

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