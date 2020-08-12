Президент Білорусі Олександр Лукашенко вже втратив підтримку як Заходу, так і Росії

Як передає Politeka таку думку озвучив політолог Руслан Бортник в інтерв'ю Politeka online.

Він наголосив, що ситуацію у Білорусі розхитали три фактори: криза, коронавірус і "метання батька" між Сходом і Заходом, яке Бортник назвав "фінтом Кучми-Януковича".

"Коли людина в певний момент скаже "все, ми рухаємось на Захід", а потім скаже "ні, не зовсім на Захід, ми дружимо все-таки зі Сходом" - ці метання створили видимість того, що Лукашенко ще не отримав підтримки на Заході, але вже втратив підтримку на Сході, втратив підтримку Росії", - вважає Бортник.

Наразі, на думку експерта, на тлі всіх цих факторів Лукашенко є найбільш слабким за всю історію свого правління.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, де зараз ті 80%, які нібито голосували за Лукашенка, які могли б вийти на вулиці і підтвердити свій вибір, Ботник відповів, що "там, де і 73% Зеленського" і "там, де і 50% Януковича".

"Сидіять вдома і вважають, що їхні інтереси має відстоювати влада. У них немає необхідності виходити на вулицю - вони проголосували за те, щоб влада за їхні гроші, за їхній голос зробила те, чого вони хочуть", - зазначив експерт.

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