Українці не бережуть ні себе, ні інших під час пандемії, думаючи, що до них зараза не пристане

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкритикував проведення в Запоріжжі музичного фестивалю Хортиця Freedom в минулі вихідні і заявив, що через це Запоріжжя чекає новий сплеск хворих на китайський вірус.

Лідер політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко для Politeka.On-line прокоментував прогнози Степанова і критично висловився про поведінку українців у Запоріжжі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, українці думають, що до них не пристають хвороби, і китайський вірус на нашій території не діє, але цифри говорять зворотне.

"Таке відчуття, що місцева влада і самі українці вважають, що на нашій території пандемія не діє. У нас така анархічна природа і нам здається, що він не може до нас пристати. Але, якщо подивитися на цифри, які ми маємо зараз, то у нас все зростає в геометричній прогресії. Тому такі заходи не приведуть зараз до добра", - заявив політик.

При цьому він пояснив, що масові заходи зараз влаштовують мери різних українських міст, щоб зробити собі піар перед місцевими виборами, наплювавши на здоров'є українців.

Крім того, Томенко звернув увагу на те, що гроші, які були відкладені на боротьбу з пандемією пішли на інші потреби.

"Є у мене також питання до міністра охорони здоров'я. Чому половина грошей, яка була відкладена на боротьбу з пандемією, пішла на будівництво доріг? На доплати міліції, прикордонникам додали гроші. А як же лікарі і лікарні?",- заявив Томенко.

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