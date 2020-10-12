Україна входить у фазу швидкого зростання хворих на коронавірус, що не віщує нічого хорошого нашій країні

Днями міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що сформована в Україні осіння епідеміологічна ситуація з COVID - 19 нагадує весняну ситуацію в Італії та Іспанії.

Як повідомляє Politeka.net, заяву Максима Степанова прокоментував для Politeka on-line лікар Костянтин Надутий (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Щоб зрозуміти ситуацію в Україні досить поглянути на графік збільшення хворих на коронавірус. Ми знаємо, що епідеміологи попередили про те, що 70% населення земної кулі перехворіє на вірус протягом двох років. Тобто в Україні має перехворіти 30 мільйонів українців за два роки. Це по 40 тисяч людей на день", - попередив лікар.

При цьому він пояснив, що в Україні спостерігається постійне зростання захворюваності, що може свідчити про погіршення ситуації в майбутньому.

"Ми виходимо на фазу швидкого зростання, далі цей процес не зупиниться, в цьому міністр може мати рацію. Спочатку у нас прогнозували цю фазу в травні, але цього не сталося, адже було сонячно, багато хто виїхали з міст і сиділи на дачах або в селах", - зазначив Надутий.

Експерт пояснив, що на сьогоднішній день стає більше захворюваних через збільшення контактів.

Нагадаємо, вчені розповіли коли закінчиться пандемія: «страждати доведеться довго», подробиці.

Як повідомляла Politeka, українців будуть жорстко карати за порушення карантину: "штрафи до 170 тисяч або в'язниця".

Також Politeka писала, що карантин максимально посилюють з 18 березня: що робити українцям, інструкція від Зеленського.