Як повідомляє Pоlitеka.net, у власному блозі «Tomenko online» глава політичної партії «Рідна країна» Микола Томенко розповів про відкриття нового спортивного об’єкту біля Буковеля.

«Попри карантин, у нас з’явився спортивний об’єкт міжнародного рівня – центр зимових видів спорту поблизу Буковелю або біатлонний стадіон, де був вперше проведений чемпіонат України за участю кращих спортсменів, зірок біатлону. Шкода, що «червона зона» для Прикарпаття не дала можливості приїхати іноземцям, бо з сусідніх країн хотіли приїхати, щоб подивитися на нашу трасу», - зазначив Томенко.

За словами політика, траса підготовлена на найвищому рівні, стрільбище – найновіше. Залишилося лише зробити стадіон для глядачів та адмінкорпус і можна приймати міжнародні змагання.

«Добра новина полягає в тому, що, попри системне знищення спортивної інфраструктури, з’явився новий спортивний об’єкт, де можуть тренуватись наші спортсмени і де можна проводити спортивні змагання. Таких новин би нам побільше», - підкреслив Томенко.

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