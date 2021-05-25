Політолог і економіст Юрій Атаманюк в програмі «Politeka news» розповів, як Україні вдається економічно утримуватися. На його думку, справа в тому, що ціна на енергоносії впала, але виросла на предмети нашого експорту.

«Ми пройшли (кризи, - ред), тому що світова кон'юктура була прихильна до України. Ми імпортно-залежна країна, через призму енергоносіїв. Ми імпортуємо вуглеводні і газ. Енергоносії впали в ціні, а на предмети нашого експорту, на жаль, не виробничого і промислового, а сільськогосподарського і залізорудного, ціни виросли в рази», - зазначив Атаманюк.

Як зазначає експерт, ціна на залізну руду виросла у два з половиною рази, зросло зерно на Чиказькій біржі. За словами економіста, незважаючи на поганий торішній урожай, аграрії отримали валютної виручки більше, ніж у хороший урожай.

«Це все допомогло Україні макро-економічно утриматися, тому що різниця від падіння ціни на енергоносії дозволила заощадити Україні 5 мільярдів доларів. Тому те, що там йде у нас бодання з МВФ, тому що нам не дали цей транш, так ми в два транші заощадили за рахунок незалежних від нас чинників», - підкреслив експерт.

На думку економіста, Україна нічого не розвиває, але економіка все одно йде вгору. Як зазначив гість програми, країни G20 вперше за довгий час згадали про продовольчі резерви України.

Нагадаємо, для Politeka Атаманюк пояснив, звідки в українців імунітет до кризових явищ .