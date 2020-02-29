Кремль вирішив максимально зіпсувати життя Україні і зараз взявся за і без того обмежені мореплавні можливості нашої держави

Таку думку висловив міністр оборони України Андрій Загороднюк, Politeka.

«Військові морські загрози для України в Чорному та Азовському морях постійно зростають. Безперечно, винна в цьому Росія. При цьому вона не обмежується прямою агресією: всі знають про перешкоджання Москви свободі судноплавства та розвитку морської індустрії», – зазначив він.

Рішення цієї проблеми тільки одне, вважає Загороднюк – посилення ВМС ЗСУ. І це – питання національної безпеки, оскільки Росія постійно влаштовує провокації в акваторії Чорного і Азовського морів, блокує значні ділянки акваторії, починає навчання, які насправді проводяться для того, щоб паралізувати цілий сектор і перешкоджати комерційному судноплавству.

«Ми всі знаємо, що рік тому Росією були захоплені українські кораблі. Ми досі працюємо, щоб їх повернути. Ми повернули наших моряків і досі ми маємо ситуацію з блокуванням Керченської протоки. Так фактично Азовське море є регіоном надзвичайної небезпеки. Україна робить кроки для того, щоб вирішити цю проблему, але це неможливо зробити без міжнародної підтримки. Це питання не тільки України - це питання всього цивілізованого світу», – заявив чиновник, виступаючи на конференції в Одесі.

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Нагадаємо, Соколова вказала на головний промах Кремля в Україні.

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