Ні Єльцин, ні інші олігархи Путіна не «ставили» президентом Росії.

Президента Росії Володимира Путіна на цю посаду в 1999 році призначив покійний російський бізнесмен Борис Березовський, а не тодішній глава РФ Борис Єльцин

Таку думку "Обозревателю" висловив російський поет Андрій Орлов, більш відомий під псевдонімом Орлуша.

За його словами, це призначення стало серйозною помилкою Березовського, за яку він і поплатився життям.

«Я трохи брав участь у створенні з президента Путіна, коли працював з Березовським. На той час він заправляв і в Адміністрації президента і Раді безпеки. Я йому казав, що він здійснює системну помилку, але він подумав, що бувають колишні кдбшники", - заявив поет.

Також він підкреслив, що призначення Володимира Путіна проходило саме з подачі Березовського.

"Ні Єльцин, ні інші олігархи Путіна не «ставили», його вибирав тільки Березовський. Це була його велика помилка, за яку він і поплатився життям. Люди Путіна його в результаті, я думаю, і вбили», – резюмував він.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін стурбований тим, що з'явився можливий кандидат у президенти, чия популярність постійно зростає. Політтехнологи РФ можуть представити кілька десятків варіантів трансферу влади 2024 року, і одним з них може стати відомий журналіст Юрій Дудь.

Таку думку висловив російський політолог Дмитро Запольський, коментуючи зростаючу популярність Дудя серед росіян. За інформацією телеграм-каналу Кремлівський мамковед, згідно закритого опитування, журналіст посів друге місце за довірою серед населення, чим дуже стурбував президента Володимира Путіна.

«Але не слід розуміти це як, «в Кремлі сидять, і когось ростять». У них зовсім інша технологія. Вони працюють над багатьма варіантами, Дудь може бути тільки одним з них. Сергій Бодров-молодший теж був політичним проектом, його розглядали як потенційного президента Росії. Як і Микиту Михалкова потім», — сказав Дмитро Запольський.

Нагадаємо, Путін змирився з неминучим відходом, стало відомо про заповіті.

Як повідомляла Politeka, Путін розправився з куратором Донбасу Сурковим, в Кремлі переполох.

Також Politeka писала, що Путін ризикує повторити долю Каддафі: президент РФ похапцем готує "відступ".