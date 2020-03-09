Кремлю така наша обережність не подобається

Затята прихильниця «руського світу» і колишня регіоналка Олена Бондаренко своєю заявою видала плани Кремля Донбассу

Як пише Politeka.net, на це звернув увагу український політтехнолог Олексій Голобуцький.

зокрема, неосудною Бондаренко не сподобалися слова деяких українських політиків про необхідність ізолювати підконтрольні бойовикам території Донбасу від вільних територій нашої країни.

«Розмови про те, що «а давайте Україна далі буде без Донбасу», це, по суті, «а давайте не буде України». Тільки де**ли цього не розуміють», - написала вона на своїй сторінці ф Фейсбуці.

У теж час, Голобуцький переконаний, що Бондаренко насправді просто злила головний план Кремля.

За його словами, зараз владі країни-агресора необхідно критично «запхати Донбас» назад в Україну, однак тільки на своїх умовах.



«Кремлівська глибока глотка» відреагувала на ідею ізоляції Донбасу і небезпека тягнути його в нинішньому стані без змін в Україну, та ще й з особливим статусом. Кремлю така наша обережність не подобається», - розповів Голобуцький.

Раніше ми писали, в "ДНР" влаштували паніку через новини про те, що Збройні сил України готуються до проведення спецоперації «Кільце».

Відповідну інформацію поширив терорист з «Донецької народної республіки», так званий «заступник начальника Управління Народної міліції» Едурад Басурин.

За його словами, керівництво Операції об'єднаних сил нібито запланувало повне роззброєння націоналістичних батальйонів, які перебувають у зоні бойових дій на території Луганської і Донецької областей.

Таким чином, терорист зазначив: «На сьогоднішній день командуванням штабу ООС планується операція «Кільце», метою якої ставиться повне роззброєння націоналістів і їх фізичне знищення у разі непокори наказом».

Нагадаємо, українці скинулися захисниці "русского мира" на лікування.

Як повідомляла Politeka, экс-бойовик «ДНР» повернувся в Україну і розкрив всю правду про ОРДЛО.

Також Politeka писала, що поїздка в Україну трагічно закінчилася для десятків жителів ОРДЛО.