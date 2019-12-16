Андрій Пальчевський заявив, що подвійне громадянство дасть Україні більше можливостей для розвитку демократії

Своїми думками на цю тему відомий український бізнесмен та телеведучий поділився з NEWSONE. Він передрік Україні новий відтік працівників в 2020 році, коли Німеччина спростить процес отримання робочих віз. Пальчевський вважає, що введення подвійного громадянства в цій ситуації може бути одним з можливих виходів для нашої країни.

«Після того, як Німеччина з січня 2020 року, спростить отримання віз для робітників, розпочнеться другий відтік українців. Одна з можливостей заповнити спадаюче населення країни, на тлі падіння, яке нам обіцяє Милованов 0,6% ВВП в наступному році», - заявив підприємець.

Він підкреслив, що не проти подвійного громадянства, при цьому зазначивши, що воно в першу чергу вигідне політикам.

«Найнеприємніше, що може бути – подвійне громадянство з нашими сусідами. Я маю на увазі в першу чергу Російську Федерацію. З'ясується, що дуже багато людей у яких є подвійне громадянство. І вони будуть якимось чином впливати на сьогоднішню політику», - заявив Пальчевський.

Раніше ми писали про те, що рішення президента Володимира Зеленського у відношенні російських шкіл є помилковим. Про це в програмі Politeka On-line розповів телеведучий Андрій Пальчевський.

«Зеленський, якого я підтримував і підтримую у важкі хвилини, на якій мові провів кампанію? Це була російська мова. А тут раптом ми згадали, що ми святіше Папи Римського, і давай закриємо в Києві всі російські школи. Почекайте, дайте хоча б моєму поколінню піти. Потім закривайте російські, інші, які хочете школи. Відкривайте будь», - зазначив він.

У той же час Пальчевський заявив, що саме вирішення мовної проблеми допомогло б уникнути війни на Донбасі.

Нагадаємо, Пальчевський різко висловився про вибори мера Києва: "це безславна посада".

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