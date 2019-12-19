Нардепи влаштували бійку під час засідання аграрного комітету Верховної Ради

Так, нардеп від фракції "ОПЗЖ" Ілля Ківа побився зі своїм колегою від "Слуги народу" Андрієм Мотовиловцем, з-за чого довелося оголосити перерву. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Конфлікт виник, коли народні обранці розглядали поправки до Закону про продаж сільськогосподарської землі. Але розбіжності виникли зовсім не із-за політичних або економічних питань.

Голова комітету Микола Сольський поставив на голосування пропозицію встановити годину, до якого триватиме засідання. Але депутати його не підтримали.

В подальшому комітет продовжив розглядати поправки до законопроекту. В цей час депутати від "Батьківщини" і "ОПЗЖ" скандували "ганьба" і зібралися навколо голови комітету з вимогою завершити засідання.

У цей момент посварилися Ківа і Мотовиловцев. Заспокоїти депутатів взялися колеги, зокрема Нестор Шуфрич, якому самому мало не дісталося від Ківи. У цей момент лідер "Батьківщини"Юлія Тимошенко розкидала документи, що лежали на столі голови комітету.

Після цього було оголошено перерву.

Нардепи погодили рішення завершити засідання в 00:30. З понад 4600 тисяч поправок вдалося розглянути близько 192.

Як повідомлялося раніше, українські депутати влаштували переполох на засіданні в середу, 11 грудня.

Раніше ми писали про те, що бійка сталася у Верховній Раді п'ятого грудня, в четвер.

Депутати побилися за колоною, що знаходиться в секторі "Європейської солідарності". Билися нардепи від "Слуги народу" Гео Лерос і Максим Бужанський.

"Припиніть бійку в залі. Шановні колеги, заспокойтеся", - заявив спікер парламенту.

При зверненні Разумкова за колоною перебували депутати від фракції "ЄС" Володимир Ар'єв, Руслан Князевич, Андрій Іванчук, а також депутат від фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук.

Аграрний комітет прямо зараз. Старі політики - старі методи 🤬 Gepostet von Yevheniya Kravchuk am Mittwoch, 18. Dezember 2019

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