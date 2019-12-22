Російські ЗМІ повідомляють про перекидання великої партії зброї, якобыы для створення потужних ударних угруповань поблизу кордонів з Росією"
Повідомлення про здобутий Україною зброєю з'явилося в телеграм-каналі "Зварювальники", який активно використовується силовиками Росії. Озброєння нібито направили в Міжнародний центр миротворчості та безпеки, що розташований на Яровском військовому полігоні ВСУ у Львівській області. Про це пише Politeka.
Як заявили пропагандисти, американці передали України 1,5 тисячі автоматичних гвинтівок і кулеметів, тисячу станкових і ручних гранатометів, 150 ПРК, близько 200 снайперських гвинтівок, понад 50 мінометів, понад 60 безпілотників, а також величезна кількість пістолетів, гранат, прицілів та інших військових приладдя.
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"Навіщо ж американські військові перекидають своє озброєння на Україну? Відповідь очевидна, якщо згадати як готувалося вторгнення об'єднаних сил США і коаліції в Іраку в 2003 році.", - написано в повідомленні.
пропагандисти Також заявляють, що таким чином американці відразу приїдуть і сядуть у військову техніку, яка для них підготовлена. А це дозволить нанести раптовий швидкий удар.
"Перекидання озброєння 278-го бронекавалерийского полку США на Україну лише підтверджує відпрацювання керівництвом НАТО у рамках цих навчань дій по створенню потужних ударних угруповань поблизу кордонів з Росією.", - укладають телеграм-каналі.
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