Володимир Зеленський та його команда вибрали неправильну тактику переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. В результаті нормандський саміт приніс не ті результати, на які розраховувала Україна

Як повідомляє Politeka, про це розповів російський журналіст і блогер Аркадій Бабченко.

Він зазначив, що результати саміту в Парижі виявилися не дуже вдалими для України. Серед того, що вдалося «нав'язати» Києву Бабченко відзначив не особливо вигідний газовий контракт, зміни до Конституції, зокрема пропозиції про громади і децентралізацію, а також імплементацію формули Штайнмайєра.

«Плюс розворот провини за невиконання імплементації, і отже, Мінських. Росія-то тепер мінські, б**дь, виконує. Полонені повернуті, катери віддали, на розведення військ згодні, газовий контракт продовжено - ну просто сама люб'язність ця ваша Росія. Це Україна тепер взяті на себе зобов'язання щодо імплементації не виконує!», - обурився журналіст.

Він вважає, що в української сторони були всі передумови для того, щоб вийти з цих переговорів переможцями, однак Київ втратив цей шанс.

«Примудритися ТАК про**ати ситуацію в ТАКІЙ виграшній позиції - це, дійсно, треба бути генієм», - зазначає журналіст.

Бабченко підкреслив, що вважає великою помилкою з боку Зеленського саме ініціювання зустрічі з Путіним у сформованій ситуації. Журналіст упевнений, що саме нав'язування зустрічі з російському президентові призвело Україну до провалу на переговорах.

«Вона шкідлива була, ця зустріч, армія побудована, Мордор не тисне, санкції діють, ракова пухлина купована. Сиди та чекай результатів», - додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Президент країни-агресора Володимир Путін дав зрозуміти, що не збирається виводити свої війська з Донбасу. Про це написав журналіст Роман Цибмалюк.

За його словами, Володимир Путін на прес-конференції чітко окреслив свої плани на майбутнє і натякнув, що не буде виводити війська з Донбасу, як і залишати пост президента в 2024 році.

"Тема України дійсно не дає спокою Путіну. Фактично він прямо говорить, що поки живий, Україні з ним домовитися не вдасться", – пояснив він свою точку зору.

Нагадаємо, Лавров пішов у рознос і вибухнув погрозами через удар по Путіну.

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