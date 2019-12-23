Владимир Зеленский и его команда выбрали неправильную тактику переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. В результате нормандский саммит принес не те результаты, на которые рассчитывала Украина

Как сообщает Politeka, об этом рассказал российский журналист и блогер Аркадий Бабченко.

Он отметил, что результаты саммита в Париже оказались не слишком удачными для Украины. Среди того, что удалось «навязать» Киеву Бабченко отметил не особо выгодный газовый контракт, изменения в Конституцию, в частности предложения о громадах и децентрализации, а также имплементацию формулы Штайнмайера.

«Плюс разворот вины за невыполнение имплементации, и следовательно, Минских. Россия-то теперь минские, б**дь, выполняет. Пленные возвращены, катера отдали, на разведение войск согласны, газовый контракт продлен - ну просто сама любезность эта ваша Россия. Это Украина теперь взятые на себя обязательства по имплементации не выполняет!», - возмутился журналист.

Он считает, что у украинской стороны были все предпосылки для того, чтобы выйти из этих переговоров победителями, однако Киев упустил этот шанс.

«Умудриться ТАК про**ать ситуацию в ТАКОЙ выигрышной позиции - это, действительно, надо быть гением», - отмечает журналист.

Бабченко подчеркнул, что считает большой ошибкой со стороны Зеленского само инициирование встречи с Путиным в сложившейся ситуации. Журналист уверен, что именно навязывание встречи с российским президентом привело Украину к провалу на переговорах.

«Она вредна была, эта встреча, армия построена, Мордор не давит, санкции действуют, раковая опухоль купирована. Сиди да жди результатов», - добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Президент страны-агрессора Владимир Путин дал понять, что не собирается выводить свои войска с Донбасса. Об этом написал журналист Роман Цибмалюк.

По его словам, Владимир Путин на пресс-конференции четко обозначил свои планы на будущее и намекнул, что не будет выводить войска с Донбасса, как и оставлять пост президента в 2024 году.

"Тема Украины действительно не дает покоя Путину. Фактически он прямо говорит, что пока жив, Украине с ним договориться не удастся", – объяснил он свою точку зрения.

Напомним, Лавров пошел вразнос и разразился угрозами из-за удара по Путину.

Как сообщала Politeka, обмен пленными между Украиной и РФ под угрозой срыва: у Путина устроили очередную подлость.

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