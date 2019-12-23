Народного депутата, лідера партії "Голос", а також фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука помітили виступаючим на корпоративі в Мінську

Український рокер розважав гостей вечірки, організованої з нагоди Нового року всесвітньо відомим розробником комп'ютерних ігор Warmgaming (ця компанія створила гру World of Tanks), передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал "Хоробрі яйця".

Однією з умов участі у святковому концерті була заборона на фото - і відеозйомку. Однак кадри все одно просочилися в мережу.

За наявними даними, гонорар Вакарчука за цей виступ вимірюється сумою в євро з п'ятьма нулями.

"Навіщо йому сидіти серед корупціонерів, олігархів та інших слуг народу, якщо можна пристойно заробити на новорічному корпоративі? - йдеться в повідомленні телеграм-каналу. - Гонорар Вакарчука склав близько 100 000 євро. Обов'язковою умовою в райдері було – повна заборона фото та відео зйомки під час концерту (тому їх ніде немає), щоб Славка не «тролили» під куполом Верховної Ради. Оплата відбувалася через офшорні рахунки".

Раніше ми повідомляли, блогер Антон Ходза висміяв минулу українську владу, а також деяких представників чинної, в тому числі Вакарчука, створивши фотожаби. Політики різних мастей постали у військовій формі, та й взагалі карикатури були на військову тематику, такий собі - "Батальйон Конча-Заспа".

Також ми писали, в грудні були опубліковані дані опитування щодо політичних уподобань українців.

Лідером електоральних симпатій продовжує залишатися партія "Слуга народу" (48%). На другому місці - ОПЗЖ (11%). На третьому - ЄС з 9% підтримки. "Голос" Вакарчука, очевидно, не "в тренді".

Соціологи також підкреслили, що голова держави Володимир Зеленський очолює рейтинг довіри українців (67% - позитивно, 25% - не довіряють). Наступним у рейтингу виявився спікер Парламенту Дмитро Разумков (28% і 44% відповідно), трійку замкнув нардеп Святослав Вакарчук (28% і 59%).

Нагадаємо, Федоренко назвав зайвого в союзі Порошенко, Тимошенко і Вакарчука: "Все робиться заради..."

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