Після тріумфу на виборах у парламент «Слуга народу» не змогла повторити свій успіх на виборах в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ)

22 грудня в Україні пройшли перші місцеві вибори в об'єднані територіальні громади. У «Слузі народу» розповіли, що отримали 33% голосів, при цьому в багатьох областях партія поступилася іншим політичним силам. Видання Вести.иа зібрало коментарі політичних експертів про проблеми партії.

Так, політолог Микита Трачук підкреслив, що «Слугу народу» не варто ототожнювати з Володимиром Зеленським, особливо в регіонах. Він зазначив, що деякі члени партії псують її репутацію своїм негативним образом.

«Вибори в ОТГ – це тривожний дзвіночок для президента, це репетиція всеукраїнських місцевих виборів, які мають відбутися навесні 2020 року. Потрібно робити висновки Зеленському і партії, тому що в такому випадку вони ризикують програти ряд найважливіших міст, таких як Харків, Київ, Одеса, Дніпро», - підкреслив експерт.

У свою чергу, політолог Андрій Золотарьов зазначив, що «Слуга народу» заробила авторитет в містах, проте в селах партії вочевидь довіряють менше. У той же час він підкреслив, що результати виборів в ОТГ для політичної сили не можна назвати катастрофічними.

«Команді Зеленського потрібно серйозно зайнятися комунікацією з сільським електоратом і зайнятися повноцінним будівництвом партії. Говорити про катастрофу не доводиться. У цих виборах голосували приблизно 1,8% виборців. Плюс, це специфіка ЗТВ. Це місцеві вибори, там зовсім інша мотивація», - зазначив експерт.

Раніше стали відомі перші підсумки місцевих виборів, які проходили вчора, 22 грудня, в Україні.

За попередніми даними, серед партій "Слуга народу" нібито отримала 56% голосів, а серед самовисуванців - тільки 33%. Тобто, 67% голосів виборців забрали інші кандидати і політичні партії, які висувалися на місцевих виборах в ВІДГ.

Нагадаємо, провал "Слуги народу": з'явилися перші результати місцевих виборів в Україні.

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