Стало відомо, навіщо Володимиру Путіну знадобилася поїздка по Кримському мосту

Про це у своїй статті написав журналіст і публіцист Віталій Портніков, передає Крим.Реалії.

За його словами, своєю поїздкою по Кримському мосту Володимир Путін в черговий раз довів, що окупація українського півострова стала для нього "сакральним сенсом його царювання".

Публіцист не сумнівається, що цим Володимир Путін хотів показати, що нібито окупований військами Крим може існувати без усякого зв'язку з материковою Україною.

"Путін так наполегливо перетворює Крим з півострова у острів, що складається враження: він хоче обдурити не тільки міжнародне право, не тільки історію, але навіть саму географію, саму природу. І, думаю, в цьому сенсі нагадує стародавнього перської монарха, накинувся з різками на непокірне море", – пояснив він логіку президента країни-агресора.

Портников також додав, що незважаючи на повноцінне відкриття так званого Кримського моста, яким так любить хвалитися Володимир Путін, добиратися на півострів все одно швидше через материкову Україну.

"І географічно, й історично Кримський півострів завжди був продовженням сусідніх із ним українських земель. І Путін, до речі, сам собі суперечить, коли, з одного боку, стверджує, що ці землі ніколи не були українськими, а з іншого – відрізає півострів від сусіднього, пов'язаного з ним Перекопом регіону – щоб зв'язати мостом з Кубанню", – він озвучив нюанси географічного розташування.

Підсумовуючи, Віталій Портников розкрив один з головних секретів Володимира Путіна по Кримському мосту.

"І все ж остаточно відмовитися від кримського міфу, визнати, що "Кримнаш" через п'ять років після окупації вже не так приємно лоскоче нерви шовіністично налаштованої частини російського суспільства, Путін не може – так і ніколи не зможе занадто прив'язаний він до свого рішення про анексію, надто вже сильно тягне на місце злочину. Тому він і не зміг відмовити собі в задоволенні сісти в поїзд", – резюмував публіцист, ефектно поставивши на місце главу країни-агресора.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимиру Путіну зіпсували свято на Кримському мосту. Поки Кремль важливо роздуває щоки від чергової «перемоги», в соцмережах висміяли реальний стан російських залізниць.

«Залізниці: Москва-Сімферополь, 2000 км, 33 години в дорозі. Пекін-Гонконг, 2300 км, 9 годин в дорозі. Це все, що потрібно знати про сьогоднішній великому путінському прориві», – йдеться у повідомленні популярного блогера в Twitter.

Самого Путіна, який їхав з Криму в бік Краснодарського краю, провели в кабіну машиніста, де перед ним звітувало керівництво, відповідальне за запуск руху, а потім він на камеру усміхнулася у вагоні-ресторані в оточенні робітників.

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

Як повідомляла Politeka, Керченський міст завалиться: Нібіру захопить частину України і вдарить по окупантам

Також Politeka писала, що екс-радник Путіна розповів, коли Росія піде з Донбасу та Криму.