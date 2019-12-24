Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Захід і НАТО гарантами суверенітету Білорусі

Таку заяву політик зробив в ефірі "Ехо Москви".



За його словами, Росія «пресує» Білорусію, домагаючись інтеграції, однак незалежність країни забезпечена балансом сил із західними країнами і НАТО, а якщо Росія спробує приєднати сусідню країну, вона виявиться втягнутою у військовий конфлікт.



Таке висловлювання президента Білорусі викликало бурхливе обговорення в мережі. Багато звинуватили його в грі на дві сторони.



"І нашим і вашим за п'ятак станцюємо)", " Батька ціну набиває, від заходу він не отримає ні особистого багатства, ні влади для синка...", "Це він зі страху.", "Бацька нахабніє.", "При цьому, якщо Україна вступить в НАТО, то це погано... Що у старого в голові?", "Ну як завжди і Вашим і нашим...", " Такий старенький, а рахувати не вміє: жопа одна, два стільця", " Блефує, старий шулер", " І рибку з'їсти і нахер сісти. Поки у нього більше друге получеться.", "Ненагибаемого нагнули?", - писали користувачі мережі.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Росію в спробах забути про Київській Русі, а також про нібито "братстві" російського та українського народів

За його словами, Росії не варто робити вигляд, ніби Київської Русі не існувало. Він зазначив, що Київ – мати міст і від цього не можна йти.



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