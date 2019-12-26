Президент України Володимир Зеленський буде зустрічати Новий рік разом з головою ОП Андрієм Богданом

Топ-менеджери вирушать в Карпати в резиденцію екс-президентів Петра Порошенка та Віктора Януковича - "Синьогора", що розташована біля села Гута Івано-Франківської області, передає "Країна".

Як стало відомо, крім Зеленського та першої леді сюди ж повинні прибути Богдан зі своєю коханою Анастасією Сличною та його заступники з дружинами. Поки ще під питанням, чи буде з цією компанією зустрічати новий рік прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дата вильоту також ще не визначена. Відомо, що спочатку перші особи країни проконтролюють обмін полоненими з Росією, який повинен відбутися в останніх числах грудня цього року.

До речі, традиційне новорічне звернення до українців Зеленський записує на ВДНГ.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на свята залишається в Києві, а перший помічник президента Сергій Шифер відправиться за кордон.

Відзначимо, в "Синьогорі" любив проводити новорічні дні Віктор Янукович, не відставав від нього і його наступник Порошенко - минулий Новий рік з родиною він зустрічав саме тут.

Раніше ми повідомляли, політексперт Михайло Басараб прогнозує різке падіння довіри до влади. Аналітик повідомив про це у соцмережі Фейсбук, спираючись на дані закритого соціологічного опитування, з якими він мав можливість ознайомитися.

«Загальний висновок - у влади справи кепські. Рейтинг потихеньку і стабільно падає, проте поки не обвалився. Але рівень довіри падає стрімко. Це однозначна тенденція протягом осені грудня», - написав політолог.

За останній місяць рейтинг недовіри у багатьох представників влади погіршився в два рази. При цьому деякі політики виявилися ще більш нещасливими. Так, у прем'єр-міністра Олексія Гончарука рівень довіри впав у вісім разів.

Нагадаємо, рейтинг Зеленського котиться вниз слідом за Порошенко: Білецький розкрив правду.

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