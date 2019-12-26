Президент Украины Владимир Зеленский будет встречать Новый год вместе с главой ОП Андреем Богданом

Топ-менеджеры отправятся в Карпаты в резиденцию экс-президентов Петра Порошенко и Виктора Януковича - "Синегора", что расположена возле села Гута Ивано-Франковской области, передает "Страна".

Как стало известно, кроме Зеленского и первой леди сюда же должны прибыть Богдан со своей возлюбленной Анастасией Сличной и его заместители с женами. Пока еще под вопросом будет ли с этой компанией встречать новый год премьер-министр Алексей Гончарук.

Дата вылета также еще не определена. Известно, что сначала первые лица страны проконтролируют обмен пленными с Россией, который должен произойти в последних числах декабря этого года.

К слову, традиционное новогоднее обращение к украинцам Зеленский записывает на ВДНХ.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на праздники остается в Киеве, а первый помощник президента Сергей Шифер отправится за границу.

Отметим, в "Синегоре" любил проводить новогодние деньки Виктор Янукович, не отставал от него и его преемник Порошенко - прошлый Новый год с семьей он встречал именно здесь.

Ранее мы сообщали, политэксперт Михаил Басараб прогнозирует резкое падение доверия к власти. Аналитик сообщил об этом в соцсети Фейсбук, опираясь на данные закрытого социологического опроса, с которыми он имел возможность ознакомиться.

«Общий вывод - у власти дела плохи. Рейтинг потихоньку и стабильно падает, однако пока не обвалился. но: Уровень доверия падает стремительно. Это однозначная тенденция в течение осени и декабря», - написал политолог.

За последний месяц рейтинг недоверия у многих представителей власти ухудшился в два раза. При этом некоторые политики оказались еще более неудачливыми. Так, у премьер-министра Алексея Гончарука уровень доверия упал в восемь раз.

Напомним, рейтинг Зеленского катится вниз вслед за Порошенко: Билецкий раскрыл правду.

Также Politeka писала, что Зеленский пошел по пути Януковича и Порошенко, украинцы разочарованы.