Лідер української партії "Голос" Святослав Вакарчук розважав гостей на корпоративі компанії-розробника комп'ютерних ігор, що створила World of Tanks

Як передає Politeka.net, з'явився свіжий випуск на YouTube-каналі "Недобрий вечір". Ведучий Ігор Лесєв розніс "патріота"-Вакарчука за його поїздку до Мінська.

"Ви вже, напевно, чули цю новину. Вакарчук виступив у Мінську на новорічному корпоративі. Компанія там, до речі, цікава – Вармгеймінг. Хто грав в танчики – а ми всі грали в танчики – так це їх розробка. Спритні хлопці під керівництвом Віктора Кислого. У них головний офіс в Мінську. А дочірній і найбільший – Леста Студіо – у Санкт-Петербурзі. Та й взагалі, білоруси ніби як в союзній державі з росіянами. Я просто уточнюю, куди їздив ватажок «Голосу»", - зазначив блогер.

вакарчук

Лесєв акцентує увагу на тому, що витівка з корпоративом не нова для Вакарчука - якщо згадати його колишні "заслуги", то простежується вже тенценция.
 
"А Вакарчук у нас взагалі послідовний пацан. У п'ятнадцятому році давав корпоратив в Монако. Підтанцьовував для Олександра Мечетіна. Це власник найбільшої російської алкогольної компанії Білуга Груп. Потім мотався в Маямі на російську новорічну вечірку. Веселив російських олігархів позмінно з Дімою Біланом. А потім повертався в Україну і вдягав вишиванку. Ну і годував нас квасним патріотизмом. Розповідав про країну-агресора, про червоні лінії. А потім знову раз за разом відпрацьовував у агресора ротом", - заявив Лесєв.
 
Раніше з'явилася інформація, що за свій виступ в Мінську Вакарчук отримав близько 100 000 євро. 
 
"Я ось навіть не кажу, що Вакарчук порушує закон. Депутат не може займатися комерційною діяльністю. А він же не співав там нахаляву. Ну і зі ста тисяч євро податки, напевно, теж не заплатив", - зазначив блогер.

За постійні перебіжки Лесєв назвав Вакарчука "п'ятничним патріотом":
 
"Знаєте, хто такий вірний чоловік по середах? Депутат Яременко точно знає. Це чоловік, який по середах не змінює. Є ще антикорупціонери по четвергах. І патріоти по п'ятницях. Ось Слава Вакарчук – це п'ятничний патріот. По п'ятницям з дев'яти до шести у нього любов до батьківщини. Набір пафосних фраз про країну-агресора... А от після шести, вибачте. Починається справжня робота – новорічні корпоративи".

Ми повідомляли, в мережу просочилися кадри зі скандального корпоративу. Хоча однією з умов Вакарчука була повна заборона на фото- і відеозйомку.

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