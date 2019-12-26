Лідер української партії "Голос" Святослав Вакарчук розважав гостей на корпоративі компанії-розробника комп'ютерних ігор, що створила World of Tanks

Як передає Politeka.net, з'явився свіжий випуск на YouTube-каналі "Недобрий вечір". Ведучий Ігор Лесєв розніс "патріота"-Вакарчука за його поїздку до Мінська.

"Ви вже, напевно, чули цю новину. Вакарчук виступив у Мінську на новорічному корпоративі. Компанія там, до речі, цікава – Вармгеймінг. Хто грав в танчики – а ми всі грали в танчики – так це їх розробка. Спритні хлопці під керівництвом Віктора Кислого. У них головний офіс в Мінську. А дочірній і найбільший – Леста Студіо – у Санкт-Петербурзі. Та й взагалі, білоруси ніби як в союзній державі з росіянами. Я просто уточнюю, куди їздив ватажок «Голосу»", - зазначив блогер.

Лесєв акцентує увагу на тому, що витівка з корпоративом не нова для Вакарчука - якщо згадати його колишні "заслуги", то простежується вже тенценция.