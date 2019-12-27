Суперечності президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука вийшли на новий рівень
Глава держави почав потихеньку критикувати провальну роботу глави Кабміну, а його політтехнологи намагаються всіляко підкреслити різницю у підходах цих двох політиків. У підсумку це виглядає смішно.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише відомий український політолог Олеся Яхно.
«Смішно, тому що, по-перше, Зеленський має надзвичайні повноваження, порівняно з попередниками. По суті, він одноособово сформував більшість у ВР і призначив уряд. Тому цей уряд Зеленського, а не Гончарука», – наголосила вона.
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Другий момент – це те, що Кабміном зокрема й економікою в цілому керують з Офісу президента, а не з кабінету прем'єр-міністра.
«Більш того, дуже часто саме президент, перевищуючи конституційні повноваження (у нас парламентсько-президентська форма правління, а не навпаки), ставив завдання уряду і парламенту», – підсумувала Яхно, логічно резюмувавши, що, критикуючи роботу Кабміну, президент фактично говорить про власні помилки.
Раніше народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубинський вибухнув критикою на адресу глави Кабміну.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що завдяки новим газовим домовленостям між Україною і РФ протягом зими 2019/2020 ціна на газ для українців не виросте, а ціни в платіжках зменшаться.
У відповідь на це парламентарій заявив, що обіцянка Гончарука знизити тарифи на опалення для побутових споживачів – просто гра на публіку.
Нагадаємо, відставка Гончарука та Кабміну: терпіння Зеленського добігає кінця, названі імена приречених.
Як повідомляла Politeka, Зеленський влаштував принизливий рознос на нараді, Гончарук аж здригнувся.
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