Український політик Микола Томенко різко висловився про Зовнішнє незалежне тестуванні

Про "моду на переатестацію" Томенко заявив у себе на сторінці в соцмережі "Фейсбук. Наводимо його слова без змін.

ПРО ЗНО для високопоставлених чиновників, або ЗНО так ЗНО.