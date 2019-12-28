Український політик Микола Томенко різко висловився про Зовнішнє незалежне тестуванні 

Про "моду на переатестацію" Томенко заявив у себе на сторінці в соцмережі "Фейсбук. Наводимо його слова без змін.

ПРО ЗНО для високопоставлених чиновників, або ЗНО так ЗНО.

Тут у нас мода на ЗНО та переатестації пішла від влади. ЗНО потрібно вже не тільки для випускників шкіл, але і коледжів, бакалаврів... вчителів, викладачів! Пропоную почати з чиновників: скласти їм ЗНО на знання української мови, історії та Конституції в прямому ефірі. ЗНО так ЗНО!
 
 
Нагадаємо, Микола Володимирович Томенко — український політик і громадський діяч, лідер політичної партії Громадянський рух ″Рідна країна″. Микола Томенко був народним депутатом IV—VIII скликань. А з 11 грудня 2014 займає посаду Голови Комітету ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

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