"В морг, значить в морг"

Слідство по справі Майдану наочно показало проблему з відсутністю покарань за злочини в Україні

Як повідомляє Politeka, про це у своєму Телеграм-каналі написав політолог і журналіст Юрій Романенко. Він прокоментував новину про те, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка обговорив з т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Іриною Венедиктовою деталі розслідування справ Майдану, а також поговорив про перехід до ДБР слідчих і прокурорів, які займалися цією справою.

На думку Романенка, ця розмова виглядає смішно на тлі новин про те, що Україна віддасть Росії беркутівців, які весь цей час перебували під слідством.

«Це реально смішно читати на тлі того, що беркутівців віддають Росії. Навіщо робити видимість слідства по Майдану у видимості держави. Адже саме відсутність традиції покарання на злодіяння перетворила Україну на failed state», - написав політолог.

Він зазначив, що зараз ту ж лінію продовжує і Володимир Зеленський.

«Тому кінцівка цієї недодержави вже очевидна. Питання тільки в термінах і числі і людських жертв. Сенсу перейматися її майбутнім немає більше ніякого», - підкреслив Романенко.

Він додав, що чим швидше нинішня форма держави рухне, тим швидше у країни з'явиться шанс перерости у щось нове.

«І, звичайно ж, віддавати свої життя і час за цього мутанта не варто. Ми і так їх витратили більш ніж достатньо. Мертві бджоли не гудуть. В морг, значить в морг», - підсумував політолог.

Раніше ми писали, що передача Росії «беркутівців», які брали участь у розстрілі людей у Києві, символізує остаточне припинення справи Майдану.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише блогер Сергій Марченко. Він розповів про те, що в суді прокурори відверто підіграють «беркутівцям», яких повинні передати Росії в рамках масштабного обміну полоненими в кінці року.

«За одну з найстрашніших трагедій нашої країни, коли в центрі Києва захисники Януковича розстрілювали Майдан бойовими патронами, не сяде ніхто», - обурився блогер.

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