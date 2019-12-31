Стало відомо, як Володимир Путін може знову стати "рукопожатним" на Заході

таку думку у своїй статті висловив редактор видання The Economist Аркадій Островський, передає Новий час.

За його словами, Володимир Путін може піти на врегулювання конфлікту на Сході України, щоб нормалізувати відносини з Євросоюзом.

На думку журналіста, такий крок може наблизити Російську Федерацію до скасування політичних та фінансових санкцій з боку країн Європи, що автоматично зробить Володимира Путіна "рукопожатним".

Як стверджує Островський, подібний план став справжньою можливістю для Володимира Путіна, адже президент України Володимир Зеленський прагне до миру на Донбасі.

"Ідеальний варіант згідно з планом Путіна – надання Україною "особливого статусу" Донбасу. Тоді місцеві вибори узаконять там проросійських кандидатів. Донбас де-юре контролюватися Києвом і де-факто Москвою", - додав редактор The Economist.

Підсумовуючи, Аркадій Островський заявив, що на відміну від ситуації з Кримом, метою війни на Донбасі є не захоплення території, а створення інструментів, за допомогою яких Володимир Путін отримає механізм для тиску на Україну.

Раніше ми повідомляли про те, що 29 грудня був проведений масштабний обмін полоненими між Україною і окупаційними "Л/ДНР". Процес відбувся в сірій зоні на КПВВ "Майорське".

В рамках обміну Україна передала терористам 127 осіб, а додому повернулися 76, серед яких 12 - полонені військовослужбовці ЗСУ.

Також ми розповідали про те, що Володимир Путін несподівано відхрестився від окупованого Донбасу після проведення обміну полоненими.

Як заявив Пєсков, Володимир Путін нібито не брав участі у переговорах щодо обміну полоненими на Донбасі, "але використовував свій авторитет, щоб сприяти цьому процесу".

Таким чином, Російська Федерація ще раз намагається "протиснути" пропагандистський міф про те, що російських військ на Донбасі немає.

"Президент Росії не бере участі в цих переговорах, у цих контактах, президент Росії використовує свій вплив, свій авторитет з тим, щоб сприяти здійсненню такого обміну", – затверджує Пісків.

Нагадаємо, названі прізвища всіх звільнених.

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