У документі зацікавлені не тільки Київ і Москва

Стали відомі нюанси важливої для України газової перемоги над Росією

Про це в коментарі журналістам розповів експерт Валерій Клочок, передає 24.

За його словами, підписання угоди про транзит газу через Україну було неминучим, а в цьому документі зацікавлені не тільки Київ і Москва, але і Європейський Союз.

Клочок не сумнівається, що газова угода — важлива перемога для України з точки зору державної безпеки.

"Газпром зацікавлений зайти на європейський ринок, у нього є проблема збуту. Треба ж Росії бюджет наповнювати. Російська економіка – сировинна. Мало виробляється готового товару. І Європа для Росії – потенційний клієнт для збуту газу", - пояснив експерт свою точку зору.

Аналітик також розповів, що ЄС зацікавлений у наявності одразу кількох газових ринків, оскільки паливо тоді стає дешевим, при цьому створюються сприятливі умови для інших учасників.

"У геополітичному плані Україна виграла. Сума транзитного контракту сім мільярдів доларів за п'ять років – не так багато. Але тут не можна міряти грошима. Це питання державної безпеки", - резюмував Клочок у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна підписала газовий контракт з Росією. Відомо, що угоду про транзит газу через нашу країну було підписано на 5 років.

"Україна підписала контракт на транзит газу на п'ять років, протягом яких ми одержимо як мінімум понад $7 млрд. Сторони можуть продовжити контракт ще на десять років", - підкреслив Володимир Зеленський.

Згідно з договором, в 2020 році мінімальний обсяг прокачування складе 65 млрд кубометрів, а в 2021-2024 — по 40 млрд.

Як розповів виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, Росія підписала договір за європейським принципом "качай або плати".

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