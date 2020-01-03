Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький раптово пішов у відпустку

Про це в коментарі журналістам повідомив джерело в Офісі президента України, передають Українські новини.

За його словами, відпустка Назара Холодницкого триватиме до 20 січня 2020 року.

Точно невідомо, де саме глава САП планує проводити відпустку.

Згідно з відкритою інформацією, за грудень 2019 року Назар Холодницький отримав 240 тисяч гривень зарплати (~$10 тисяч). Однак, його робочий оклад в чотири рази менше.

Інше інформоване джерело в коментарі журналістам заявило, що глава антикорупційного відомства Назар Холодницький вирішив взяти невикористану відпустку за 2015 рік.

Раніше ми повідомляли про те, що соратник Назара Холодницкого і за сумісництвом директор НАБУ Артем Ситник визнаний винним у корупції.

Рішення виніс Апеляційний суд Рівненської області. Як відомо, високопоставлений чиновник не задекларував свій топ-відпочинок на курорті.

"Суд постановив. Постанова Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 по Ситник про визнання його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею "Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків" залишити без змін, а апеляційні скарги Ситника та його захисників залишити без задоволення. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає", – йдеться у рішенні, яке було зачитано суддею.

Інформацію про те, що директора НАБУ Артема Ситника визнали винним у корупційному злочині, також підтвердила екс-прес-секретар глави ГПУ Лариса Сарган.

В ході дачі свідчень, Ситник підтвердив, що чотири рази відпочивав на елітній базі. Він також уточнив, що відпочивав він не один, а з друзями - в загальній складності, гостей було вісім чоловік.

Крім того, за словами Ситника, за рахунок відпочинок вони поділили за вісьмох. У той же час, прокурор стверджує, що свідки Парух і Сидоренко, які відпочивали разом з Ситником, заявили, що при розрахунку вони не були присутні і грошей з них ніхто не брав.

Нагадаємо, Ситник не вказав у декларації відпочинок.

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